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    • Стало известно, на сколько матчей дисквалифицируют Карпина

    Стало известно, на сколько матчей дисквалифицируют Карпина

    Появилась информация о возможном наказании для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    Сообщалось, что ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей за скандальное высказывание после поражения от ЦСКА (0:2).

    По информации «Евро-футбол», Карпина с высокой долей вероятности отстранят на две игры РПЛ – против «Ахмата» и «Крыльев Советов».

    • Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча».
    • Игра с ЦСКА проходила на заснеженном поле.
    • После встречи рейс ростовчан домой был задержан из-за погодных условий.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    04.12.2023 18:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1234

      The only one 4 часа назад

      Дебилы обиделись, что их назвали дебилами. Ну не даунами же...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Strig 4 часа назад

      карпин не матерился в отличие от некоторых тренерков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Алексей-Добрынин-vkontakt 5 часов назад

      Галактионов тож правильно сказал ) Сезон заканчиваем весело, даже Спартак показал кто такой Бериша)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +513

      Bez Imeni 5 часов назад

      А я сейчас за Карпина, правильно сказал, это не футбол...а кто принял решение играть тот дебил...всё верно. А на ВТБ Арене подготовить поле не смогли тоже п...ры, вон в Черкизово смогли же и игралось нормально и смотреть приятно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      biber ru 6 часов назад

      Правда не должна оскорблять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11910

      alex1951 7 часов назад

      Горячий эстонский парень - савсем горячий....
      Ну,что тут поделаешь...такой он- максималист)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Дубина 7 часов назад

      Стыдно за газпром!

      Мафия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart 7 часов назад

      Исправительные работы ему еще впаяйте. На зарплате в сборной сэкономите...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7582

      sochi-2013 > Napaleon Banapart 6 часов назад

      и рыло начистить

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