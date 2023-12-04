Стало известно, на сколько матчей дисквалифицируют Карпина

Дебилы обиделись, что их назвали дебилами. Ну не даунами же...
Появилась информация о возможном наказании для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Сообщалось, что ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей за скандальное высказывание после поражения от ЦСКА (0:2).
По информации «Евро-футбол», Карпина с высокой долей вероятности отстранят на две игры РПЛ – против «Ахмата» и «Крыльев Советов».
- Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча».
- Игра с ЦСКА проходила на заснеженном поле.
- После встречи рейс ростовчан домой был задержан из-за погодных условий.