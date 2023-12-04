Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой одним словом охарактеризовал стычку Абаскаля и Бериши

    Мостовой одним словом охарактеризовал стычку Абаскаля и Бериши

    Александр Мостовой отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

    • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
    • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

    «Вообще дикость, как такое может происходить? Я не понимаю такого. Да, это эмоциональная игра, но нужно держать себя в руках.

    Понятно, что Бериша провоцировал Абаскаля, это очевидно. Оба неправы сто процентов. Эмоции эмоциями, но контролировать себя нужно. Бериша провоцировал Абаскаля», – считает Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой объяснил, почему не возглавит «Сочи»
    Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера: «Ложная «девятка», пятая зона – не могу это слушать» 1
    Мостовой оценил скандальное заявление Карпина после матча ЦСКА – «Ростов» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Мостовой одним словом? он несколько предложений наговорил))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+