Мостовой одним словом охарактеризовал стычку Абаскаля и Бериши

Александр Мостовой отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
- Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
- В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
- Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.
«Вообще дикость, как такое может происходить? Я не понимаю такого. Да, это эмоциональная игра, но нужно держать себя в руках.
Понятно, что Бериша провоцировал Абаскаля, это очевидно. Оба неправы сто процентов. Эмоции эмоциями, но контролировать себя нужно. Бериша провоцировал Абаскаля», – считает Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»