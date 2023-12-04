Мостовой одним словом охарактеризовал стычку Абаскаля и Бериши

Александр Мостовой отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.

Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

«Вообще дикость, как такое может происходить? Я не понимаю такого. Да, это эмоциональная игра, но нужно держать себя в руках.

Понятно, что Бериша провоцировал Абаскаля, это очевидно. Оба неправы сто процентов. Эмоции эмоциями, но контролировать себя нужно. Бериша провоцировал Абаскаля», – считает Мостовой.