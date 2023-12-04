Дзюба: «Зенит» хотел перенести матч на завтра, но это все очень «геморройно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что решение играть матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом» было верным, несмотря на сложные погодные условия.

«Когда на полчаса перенесли, то это было проблематично, потому что многие уже растерлись, хотели выйти как можно скорее. Сначала «Зенит» хотел перенести на завтра, но потом поняли, что это все очень «геморройно», там очень много всяких нюансов. И решили играть. Думаю, что правильно. ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто, холодно. Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера. Спасибо родным, близким, которые сегодня присутствовали и за нас болели. Мы им подарили мини-праздник в преддверии Нового года. Сейчас ключевой момент – нужно закончить красиво дома, с «Уралом». Не хочется быть командой настроения. Обыгрывать пятикратного чемпиона два раза за сезон и терять очки с другими командами – мне кажется, не совсем правильно», – сказал Дзюба.