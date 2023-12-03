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  • Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

3 декабря 2023, 19:30
20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Локомотивом». Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в чемпионате.

– Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам. Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали. Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.

– Гол, пропущенный Кержаковым, это случайность?

– Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.

– Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?

– Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Комментарии (20)
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Spirit_78
1701621885
Адамова пусть ставит, хватит уже старичка в воротах держать. Был бы он классом как Акинфеев - можно было бы понять.
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САДЫЧОК
1701622373
Семак , как можно выпускать никакущего Изидора?! Физрук!
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Kollljan
1701622744
В зимнюю паузу решать надо с вратарем. Керж свое уже отыграл. Хороший спортсмен, но годы берут свое.
Ответить
Kollljan
1701622796
Шансы у Зенита на шестое чемпионство подряд, конечно же есть, но они минимальны. Надо быть объективным.
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Цугундeр
1701623077
Хорошая мина при неплохой зарплате. Одоевского лично профукал , подождать нельзя было? (
Ответить
paracetamol
1701623168
Самака надо гнать. Команда не мотивирована, играет по одному тупому шаблону, предсказуема!
Ответить
paracetamol
1701623716
...зависело от каких‑то рикошетов. Какие рикошеты, если твои и по воротам не были?!
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S.K.V.
1701630516
Семак пустышка.
Ответить
Бобссон
1701671521
Испокон веков при угловом на передней штанге ставился игрок, почему Кержаков его не поставил???
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Виторио
1701703128
Интереснее, занятнее и полезнее послушать проё....ые послематчевые интервью Карпина и Галактионова.
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