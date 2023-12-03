Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Локомотивом». Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в чемпионате.

– Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам. Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали. Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.

– Гол, пропущенный Кержаковым, это случайность?

– Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.

– Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?

– Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу.

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