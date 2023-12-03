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    • Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Локомотивом». Петербургская команда уступила со счетом 1:3 и потеряла лидерство в чемпионате.

    – Обычный матч для таких условий. Очень много зависело от каких‑то рикошетов. Стандартные ситуации не получились у нас и привели к двум достаточно простым мячам. Отыгрываться по такому полю очень непросто. Пытались, но не так много создавали. Заменами пытались усилить, но не получилось. Очень сложно входить в такую игру, по такому полю, по такой погоде. Замены не усилили сегодня.

    – Гол, пропущенный Кержаковым, это случайность?

    – Сегодня сложилась так. Скользко, мяч сложно фиксировать. Получилось, что неудачно сыграл Миша.

    – Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте?

    – Конечно, всегда приятно уходить на перерыв с первого места. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Надо набрать максимальное количество очков. Будем готовиться к следующему матчу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 19:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +69

      Бобссон 44 минуты назад

      Испокон веков при угловом на передней штанге ставился игрок, почему Кержаков его не поставил???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1132

      S.K.V. 12 часов назад

      Семак пустышка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19646

      paracetamol 14 часов назад

      ...зависело от каких‑то рикошетов. Какие рикошеты, если твои и по воротам не были?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5963

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Серёжа разберись в себе. Поле тут не причем. В такое время года под открытым небом оно было идеальное. Команда была не подготовлена от слова совсем. Ну и Керж конечно не уровень Зенита. Очень много косячит, а сегодня просто верх халтурной работы. гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19646

      paracetamol 14 часов назад

      Самака надо гнать. Команда не мотивирована, играет по одному тупому шаблону, предсказуема!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      ZENIT-59 > paracetamol 9 часов назад

      Слишком долго Семак занимает пост После 5 золотых чемпионатов ему уже пресытилось что-то менять.Схема на игру практически одна.Рассчитывает только на бразильцев,а к их игре соперники принаровились, да и погода на них влияет--в мороз. играть в такой футбол только в России позволятНадо бы больше вариативности в игре, реализовывать угловые и штрафные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Vladimir-Shelepnev-google > paracetamol 49 минут назад

      Вы только и мечтаете, чтобы Семак ушёл. И что, кто вместо. Зенит будет второстепенной командой, московским командам на руку. Если вы болельщики Зенита, то во во всём вы виноваты. Добились ухода Дзюбы, Лунёва и др. Не выступали чтобы Малколма не продавали и т. д. Теперь вам Семак помешал. Валеру хотите?

      0
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      Рейтинг: +1238

      Цугундeр 14 часов назад

      Хорошая мина при неплохой зарплате. Одоевского лично профукал , подождать нельзя было? (

      3
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      Рейтинг: +4370

      Kollljan 14 часов назад

      Шансы у Зенита на шестое чемпионство подряд, конечно же есть, но они минимальны. Надо быть объективным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4370

      Kollljan 14 часов назад

      В зимнюю паузу решать надо с вратарем. Керж свое уже отыграл. Хороший спортсмен, но годы берут свое.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10511

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Семак , как можно выпускать никакущего Изидора?! Физрук!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4370

      Kollljan > САДЫЧОК 14 часов назад

      Недавно так говорили о Касьере. Подождать надо. Изидор разыграется весной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10511

      САДЫЧОК > Kollljan 14 часов назад

      Весной через 2 года..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4370

      Kollljan > САДЫЧОК 14 часов назад

      Ну, пусть и через 2 года. Изидор еще молодой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5438

      Spirit_78 14 часов назад

      Адамова пусть ставит, хватит уже старичка в воротах держать. Был бы он классом как Акинфеев - можно было бы понять.

      6
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