Глава «Локомотива» оценил значение Дзюбы для команды

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о роли форварда Артема Дзюбы в команде.

«Артем Дзюба является лидером команды. Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика», – сказал Дзюба.

Игрок в команде год.

В сезоне РПЛ у Дзюбы 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Он лучший бомбардир в истории лиги.

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