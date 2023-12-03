Карпин одним дерзким словом описал матч ЦСКА – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмущен проведением матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Какой вариант для вас самый оптимальный?

– Для чего переходили на «осень‑весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры?