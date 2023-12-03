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    Карпин одним дерзким словом описал матч ЦСКА – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмущен проведением матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – Какой вариант для вас самый оптимальный?

    – Для чего переходили на «осень‑весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры?

    • Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».
    • Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 14:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 18 часов назад

      Полностью согласен с Карпиным !!! Мало того что есть куда переносить, да и ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕЙЧАС заканчивать чемпионат раньше !!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +137

      [email protected] 19 часов назад

      и если либерасты хотели в гейропу то это к нам не канает, ЦСКА И Зенит завоёвывали кубки когда играли весна- осень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 > [email protected] 18 часов назад

      Что-то не пойму - ты ностальгируешь по временам когда мы в "ГЕЙКУБКАХ "играли ??? )))

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      Рейтинг: +137

      [email protected] 19 часов назад

      да зае,, ли сторонники чемпа осень- весна Вы видите -или как, придурки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25419

      bset 19 часов назад

      Казалось бы, все условия равные. Сыграли в Ростове, те же команды играют в Москве. Нет шансов поныть. Но Карпин смог.

      1
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      Рейтинг: +58089

      MaxRnD > bset 19 часов назад

      Ныть нельзя только Карпину ?

      3
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