Карпин одним дерзким словом описал матч ЦСКА – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмущен проведением матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Какой вариант для вас самый оптимальный?
– Для чего переходили на «осень‑весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры?
- Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».
- Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).
Источник: «Матч ТВ»