Радимов назвал клуб РПЛ, чьи форварды не соответствуют уровню лиги

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил атаку «Сочи».

«Ни Георгий Мелкадзе, ни Иван Игнатьев, ни Лука Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ, мы видим это все. Игроков просто не хватает, об этом сам Кристиан Нобоа говорил в начале чемпионата.

Думаю, что спортивный блок «Сочи» просто провалил первую часть сезона до зимнего перерыва, просто провалил, это очевидно», – сказал Радимов.