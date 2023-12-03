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    • Радимов назвал клуб РПЛ, чьи форварды не соответствуют уровню лиги

    Радимов назвал клуб РПЛ, чьи форварды не соответствуют уровню лиги

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил атаку «Сочи».

    «Ни Георгий Мелкадзе, ни Иван Игнатьев, ни Лука Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ, мы видим это все. Игроков просто не хватает, об этом сам Кристиан Нобоа говорил в начале чемпионата.

    Думаю, что спортивный блок «Сочи» просто провалил первую часть сезона до зимнего перерыва, просто провалил, это очевидно», – сказал Радимов.

    • «Сочи» идет на последнем месте.
    • Накануне в 17-м туре сочинцы уступили дома «Крыльям Советов» (0:2).
    • «Сочи» в РПЛ с 2019 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 44 минуты назад

      Ну, допустим, Мелкадзе вообще званию форварда не соответствует, а Игнатьев и Джорджевич "подают надежды".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7249

      Давид59 2 часа назад

      Всё, конечно, зависит от хозяев клуба. Похоже, они разлюбили свою "игрушку". Ссылаться на постоянный уход хороших игроков не стоит. Пример - португальские клубы, которые каждый год продают лучших игроков. Это бизнес. В своё время исчезла "Жемчужина". Боюсь и "Сочи" ждёт та же участь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20790

      NewLife 2 часа назад

      Прежде всего, ты сам, Буланов, не соответствуешь уровню эксперта, поскольку несешь пургу на публику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58056

      MaxRnD 3 часа назад

      Бердыев ещё и не такие деревья заставлял играть, но он не устроил ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      russkiisergei 4 часа назад

      почему то, когда Джорджевич играл за голубых, этот отец цыпленка так не говорил

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1731

      SLADE2019 4 часа назад

      Козе, как говорится ясно, что в клубе что то непонятное происходит. Скорее всего, владельцы просто охладели к команде. Нападающие в футболе, как правило игроки зависимые. Следует вести речь о недостаточности в целом атакующей игры клуба. Все трое игроки в целом нормальные, не знаю, что там Булавин вякает. Одно, что Точилин тренирует свидетельствует о пофигизме владельцев клуба. Неудачный, как ни странно, город Сочи для футбола.

      2
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      Рейтинг: +11

      hstshdjdn 4 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +1177

      The only one 4 часа назад

      Сам искусственно созданный клуб не соответствует РПЛ. Давно пора уйти играть на первенство Краснодарского края.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8542

      BarStep > The only one 2 часа назад

      Интересно бы узнать мнение.,
      а как клубы создаются естественным путем?!

      0
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