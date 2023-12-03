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  • Радимов назвал клуб РПЛ, чьи форварды не соответствуют уровню лиги

Радимов назвал клуб РПЛ, чьи форварды не соответствуют уровню лиги

3 декабря 2023, 09:14
11

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил атаку «Сочи».

«Ни Георгий Мелкадзе, ни Иван Игнатьев, ни Лука Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ, мы видим это все. Игроков просто не хватает, об этом сам Кристиан Нобоа говорил в начале чемпионата.

Думаю, что спортивный блок «Сочи» просто провалил первую часть сезона до зимнего перерыва, просто провалил, это очевидно», – сказал Радимов.

  • «Сочи» идет на последнем месте.
  • Накануне в 17-м туре сочинцы уступили дома «Крыльям Советов» (0:2).
  • «Сочи» в РПЛ с 2019 года.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Радимов Владислав
Комментарии (11)
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hstshdjdn
1701587586
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SLADE2019
1701588480
Козе, как говорится ясно, что в клубе что то непонятное происходит. Скорее всего, владельцы просто охладели к команде. Нападающие в футболе, как правило игроки зависимые. Следует вести речь о недостаточности в целом атакующей игры клуба. Все трое игроки в целом нормальные, не знаю, что там Булавин вякает. Одно, что Точилин тренирует свидетельствует о пофигизме владельцев клуба. Неудачный, как ни странно, город Сочи для футбола.
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russkiisergei
1701589274
почему то, когда Джорджевич играл за голубых, этот отец цыпленка так не говорил
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MaxRnD
1701590027
Бердыев ещё и не такие деревья заставлял играть, но он не устроил ...
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NewLife
1701596797
Прежде всего, ты сам, Буланов, не соответствуешь уровню эксперта, поскольку несешь пургу на публику.
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Давид59
1701596841
Всё, конечно, зависит от хозяев клуба. Похоже, они разлюбили свою "игрушку". Ссылаться на постоянный уход хороших игроков не стоит. Пример - португальские клубы, которые каждый год продают лучших игроков. Это бизнес. В своё время исчезла "Жемчужина". Боюсь и "Сочи" ждёт та же участь.
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sochi-2013
1701601532
Ну, допустим, Мелкадзе вообще званию форварда не соответствует, а Игнатьев и Джорджевич "подают надежды".
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Exnaton
1701608856
Я несогласен...
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Сергей-Садковский-google
1701749205
А сколько было понтов у Игнатьева, когда попал из академии в основной состав Краснодара. Агент купил ему БМВ и внушил, что эта команда не соответствует его уровню мастерства. Где теперь Игнатьев, и где Краснодар!))
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