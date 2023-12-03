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    • «Барселона» – «Атлетико»: прогноз на матч 15 тура Примеры, 3 декабря

    «Барселона» – «Атлетико»: прогноз на матч 15 тура Примеры, 3 декабря

    В воскресенье, 3 декабря, «Барселона» на своем поле сыграет с «Атлетико». Игра состоится в рамках 15 тура испанской Примеры. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Барселона»

    После 14 туров «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе команды 31 очко. Команда выиграла 9 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 1 поражение. «Барселона» забила 27 голов и пропустила 14 мячей.

    «Атлетико»

    После 13 туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице. В активе команды 31 очко. Команда выиграла 10 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 1 поражение. «Атлетико» забил 30 голов и пропустил 12 мячей.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 18.04.2023 «Барселона» – «Атлетико» 1:0;
    • 08.01.2023 «Атлетико» – «Барселона» 0:1;
    • 06.02.2022 «Барселона» – «Атлетико» 4:2;
    • 02.10.2021 «Атлетико» – «Барселона» 2:0;
    • 08.05.2021 «Барселона» – «Атлетико» 0:0.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

    Предположим, что в игре будет забито больше трех голов – наш вариант ставки: ТБ 2.5 (1.81), а мячи забьют обе команды (1.64). Победу, вероятно, одержит «Барселона», но на наш взгляд, лучше взять ставку – 1X (1.34).

    Источник: Бомбардир

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