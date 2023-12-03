В понедельник, 4 декабря, «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
«Динамо»
«Динамо» после 16 туров занимает 4 место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 2 поражения. Подопечные Лички забили 27 и пропустили 21 мяч.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Динамо» – «Зенит» 1:0;
- 25.11.2023 ЦСКА – «Динамо» 3:2;
- 18.11.2023 «Динамо» – «2Drots» 2:1;
- 12.11.2023 «Динамо» – «Оренбург» 2:0;
- 06.11.2023 «Сочи» – «Динамо» 3:3.
«Рубин»
«Рубин» после 16 туров занимает 7 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 5 поражений. Подопечные Рахимова забили 16 и пропустили 20 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 26.11.2023 «Рубин» – «Факел» 1:0;
- 12.11.2023 «ПФК Сочи» – «Рубин» 0:2;
- 06.11.2023 «Урал» – «Рубин» 0:1;
- 01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0;
- 27.10.2023 «Рубин» – «Балтика» 1:0.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 26.08.2023 «Рубин» – «Динамо» 2:2;
- 05.07.2022 «Динамо» – «Рубин» 0:2;
- 17.02.2022 «Динамо» – «Рубин» 2:2;
- 28.11.2021 «Рубин» – «Динамо» 3:2;
- 26.09.2021 «Динамо» – «Рубин» 0:2.
Прогноз на матч «Динамо» – «Рубин»
В предстоящей встрече «Динамо» – фаворит матча. Впрочем и «Рубин» может преподнести сюрприз своим болельщикам. Предположим, что подопечные Лички выиграют матч, ну а казанцы ответят забитым голом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.76), вариант ставки – обе забьют (1.72).