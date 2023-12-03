В понедельник, 4 декабря, «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Динамо»

«Динамо» после 16 туров занимает 4 место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 2 поражения. Подопечные Лички забили 27 и пропустили 21 мяч.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Рубин»

«Рубин» после 16 туров занимает 7 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 5 поражений. Подопечные Рахимова забили 16 и пропустили 20 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Динамо» – «Рубин»

В предстоящей встрече «Динамо» – фаворит матча. Впрочем и «Рубин» может преподнести сюрприз своим болельщикам. Предположим, что подопечные Лички выиграют матч, ну а казанцы ответят забитым голом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.76), вариант ставки – обе забьют (1.72).