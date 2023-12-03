Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Динамо» – «Рубин»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 4 декабря

    В понедельник, 4 декабря, «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Динамо»

    «Динамо» после 16 туров занимает 4 место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 2 поражения. Подопечные Лички забили 27 и пропустили 21 мяч.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    «Рубин»

    «Рубин» после 16 туров занимает 7 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 7 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 5 поражений. Подопечные Рахимова забили 16 и пропустили 20 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 26.08.2023 «Рубин» – «Динамо» 2:2;
    • 05.07.2022 «Динамо» – «Рубин» 0:2;
    • 17.02.2022 «Динамо» – «Рубин» 2:2;
    • 28.11.2021 «Рубин» – «Динамо» 3:2;
    • 26.09.2021 «Динамо» – «Рубин» 0:2.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Рубин»

    В предстоящей встрече «Динамо» – фаворит матча. Впрочем и «Рубин» может преподнести сюрприз своим болельщикам. Предположим, что подопечные Лички выиграют матч, ну а казанцы ответят забитым голом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.76), вариант ставки – обе забьют (1.72).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+