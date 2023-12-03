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    • Жеребьевка Евро-2024, Россия пропустит сезон Лиги наций, Тюкавин отказал «Спартаку» и другие новости

    Жеребьевка Евро-2024, Россия пропустит сезон Лиги наций, Тюкавин отказал «Спартаку» и другие новости

    Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024.

    Роналду красиво ответил фанатам «Аль-Хиляля», скандировавшим фамилию Месси.

    Месси рассказал о конфликте с Левандовским во время ЧМ-2022: «Его заявление вывело меня из себя».

    Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался».

    «Рома» определилась с преемником Моуринью.

    Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках».

    УЕФА не включил сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций.

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    Впервые матч РПЛ обслуживает женщина-лайнсмен.

    «Я это не умею»: Тюкавин сознался в футбольном несовершенстве.

    Во время жеребьевки Евро-2024 в зале включили женские стоны.

    Источник: «Бомбардир»

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