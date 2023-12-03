Жеребьевка Евро-2024, Россия пропустит сезон Лиги наций, Тюкавин отказал «Спартаку» и другие новости

Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024.

Роналду красиво ответил фанатам «Аль-Хиляля», скандировавшим фамилию Месси.

Месси рассказал о конфликте с Левандовским во время ЧМ-2022: «Его заявление вывело меня из себя».

Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался».

«Рома» определилась с преемником Моуринью.

Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках».

УЕФА не включил сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций.

Подробности призового фонда Евро-2024.

Впервые матч РПЛ обслуживает женщина-лайнсмен.

«Я это не умею»: Тюкавин сознался в футбольном несовершенстве.

Во время жеребьевки Евро-2024 в зале включили женские стоны.