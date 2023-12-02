Роналду красиво ответил фанатам «Аль-Хиляля», скандировавшим фамилию Месси

Форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду пытались спровоцировать во время матча с «Аль-Хилялем».

После завершения первого тайма португалец шел в раздевалку и услышал скандирования фанатов команды-соперника «Месси! Месси!».

Роналду отреагировал на это с улыбкой и послал воздушные поцелуи болельщикам «Аль-Хиляля».

«Аль-Наср» разгромно проиграл со счетом 0:3.

Криштиану забил на 73-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда.

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