В «Интере Майами» сообщили о намерении подписать Неймара: «Бюджет не ограничен»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что клуб не против подписать Неймара из «Аль-Хиляля».

«Вопрос в доступности Неймара. Сейчас он для нас недоступен. Нам нужны великие игроки. Бюджет у нас не ограничен.

Если будет возможность по Неймару, сомневаться не будем. Хотим сформировать отличный состав», – сказал Мас.