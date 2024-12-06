В «Интере Майами» сообщили о намерении подписать Неймара: «Бюджет не ограничен»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что клуб не против подписать Неймара из «Аль-Хиляля».
«Вопрос в доступности Неймара. Сейчас он для нас недоступен. Нам нужны великие игроки. Бюджет у нас не ограничен.
Если будет возможность по Неймару, сомневаться не будем. Хотим сформировать отличный состав», – сказал Мас.
- 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
- В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.
- В «Интере» есть несколько игроков, с которыми Неймар выступал в «Барселоне».