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    • В «Интере Майами» сообщили о намерении подписать Неймара: «Бюджет не ограничен»

    В «Интере Майами» сообщили о намерении подписать Неймара: «Бюджет не ограничен»

    Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что клуб не против подписать Неймара из «Аль-Хиляля».

    «Вопрос в доступности Неймара. Сейчас он для нас недоступен. Нам нужны великие игроки. Бюджет у нас не ограничен.

    Если будет возможность по Неймару, сомневаться не будем. Хотим сформировать отличный состав», – сказал Мас.

    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.
    • В «Интере» есть несколько игроков, с которыми Неймар выступал в «Барселоне».

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    Источник: Give me Sport

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    06.12.2024 21:12
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1733509354
    Ну вот , а Торпедо на заводе ему уже каморку освободили(…
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    BoevStas1
    1733517860
    Умеют в Америки шоу делать))!
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