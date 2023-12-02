Подробности призового фонда Евро-2024

Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
УЕФА в своем аккаунте в твиттере дал информацию о призовых Евро-2024.
Общий фонд: 331 миллион евро.
Участие: 9,25.
Победа в любом матче на любой стадии: 1.
Ничья: 500 тысяч евро.
Выход в 1/8: 1,5 миллиона евро.
Выход в 1/4: 2,5.
Выход в 1/2: 4.
Финалист: 5.
Победитель Евро: 8.
- Призовой фонд Евро-2020 составлял 371 миллион евро – произошло уменьшение на 40 миллионов.