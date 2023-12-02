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    Подробности призового фонда Евро-2024

    УЕФА в своем аккаунте в твиттере дал информацию о призовых Евро-2024.

    Общий фонд: 331 миллион евро.

    Участие: 9,25.

    Победа в любом матче на любой стадии: 1.

    Ничья: 500 тысяч евро.

    Выход в 1/8: 1,5 миллиона евро.

    Выход в 1/4: 2,5.

    Выход в 1/2: 4.

    Финалист: 5.

    Победитель Евро: 8.

    • Призовой фонд Евро-2020 составлял 371 миллион евро – произошло уменьшение на 40 миллионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2023 17:26
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cubburkov 19 часов назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6887

      fakeid 21 час назад

      "произошло уменьшение на 40 миллионов"

      то есть, ровно на ту сумму, которую платил газпром уефе, когда был спонсором. гы-гы!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2212

      Таврида > fakeid 20 часов назад

      УЕФА назло маме уши отморозили))

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