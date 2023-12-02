Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках»

Жан-Клер Тодибо, выступавший за «Барселону» с 2019 по 2021 год, рассказал об особом положении Лионеля Месси в каталонском клубе.

«В «Барсе» нам запрещали трогать Месси на тренировках. Это звучит надуманно, но это правда. Мы должны были играть против него осторожно.

Впрочем, это нормально, ведь речь идет о лучшем футболисте команды. Никто не хотел причинить ему боль», – заявил Тодибо.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

С командой он выиграл 35 трофеев.

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