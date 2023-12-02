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    • Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках»

    Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках»

    Жан-Клер Тодибо, выступавший за «Барселону» с 2019 по 2021 год, рассказал об особом положении Лионеля Месси в каталонском клубе.

    «В «Барсе» нам запрещали трогать Месси на тренировках. Это звучит надуманно, но это правда. Мы должны были играть против него осторожно.

    Впрочем, это нормально, ведь речь идет о лучшем футболисте команды. Никто не хотел причинить ему боль», – заявил Тодибо.

    • Месси покинул «Барселону» в 2021 году.
    • С командой он выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Marca

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    02.12.2023 14:38
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +634

      Romeo 123 21 час назад

      Всё больше и больше вскрываеться правды о гноме, наверное и смотреть на него нельзя было на тренировке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      ruded 21 час назад

      ну дак стоимость его времени немалая... неделя в больничке дороже любого игрока в команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25411

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Идиотизм.

      0
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