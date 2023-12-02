«Я это не умею»: Тюкавин сознался в футбольном несовершенстве

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскрыл футбольный компонент, которым не владеет.
– У тебя нет мечты перед голом обыграть всю команду, пройти с центра поля, забить в пустые ворота?
– Я это не умею делать. Поэтому не опускаюсь в глубину. Обыгрывать – не мое. Выбежать на опережение в штрафной – больше мое.
- В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
- В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
- Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова