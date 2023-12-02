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    • «Я это не умею»: Тюкавин сознался в футбольном несовершенстве

    «Я это не умею»: Тюкавин сознался в футбольном несовершенстве

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскрыл футбольный компонент, которым не владеет.

    – У тебя нет мечты перед голом обыграть всю команду, пройти с центра поля, забить в пустые ворота?

    – Я это не умею делать. Поэтому не опускаюсь в глубину. Обыгрывать – не мое. Выбежать на опережение в штрафной – больше мое.

    • В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
    • Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    02.12.2023 20:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20790

      NewLife 17 часов назад

      Респект за скромность и откровенность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte 17 часов назад

      Выбежать на опережение в штрафной=====Ну это каждый дурак сумеет.Эх Тюкавин не быть тебе в Гейропе. Так и останешься в России.Зато там скрепы.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10502

      САДЫЧОК > googlechromovvkontakte 16 часов назад

      А, что толку например от обыгрывающего , но не видящего поля и не умеющего бить Пиняева?!

      2
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