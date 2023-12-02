Месси рассказал о конфликте с Левандовским во время ЧМ-2022: «Его заявление вывело меня из себя»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признал наличие разногласий с Робертом Левандовским в конце прошлого года.
- Форварды играли друг против друга на ЧМ-2022.
- Поляк сфолил на Месси в конце матча группового этапа.
- После нарушения правил Левандовски попытался пожать руку сопернику, но аргентинец это проигнорировал.
«Его заявление вывело меня из себя. Когда я получил «Золотой мяч» в 2021 году, то все сказанное мной было искренним. А его реакция меня встревожила.
Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание. Я проигнорировал его, потому что был расстроен, считал, что его высказывание было неуместным. Я был зол.
Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке», – рассказал Месси.
- Лео после получения ЗМ-2021 заявил, что Левандовски заслужил награду за 2020-й год.
- Роберт позднее упрекнул Месси за то, что тот не включил его в тройку при голосовании за премию The Best, хотя ранее высоко отзывался о его достижениях.
Источник: ESPN