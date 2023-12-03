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⚡️ Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024

3 декабря 2023, 01:10
21

В Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024. Получились следующие группы.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф (Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония).

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф (Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия).

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф (Греция/Казахстан/Люксембург/Грузия).

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы
Комментарии (21)
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Myasko
1701541277
Е.ать группа В!
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Garrincha58
1701542509
повезло Португалии и Бельгии
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Из Твери Леха
1701548407
Если французы не будут вату катать как в финале ЧМ, то легко выиграют этот Евро.
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sunwap
1701549060
Украина - Израиль. Зеля из бункера: Ну дай дай дай забить.
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Dan93
1701549278
Раньше Евро с 16 командами был интереснее. Что ни матч, то заруба. Без всяких там Венгрий, Албаний, Словений, Словакий, Румыний и, прости господи, условных Люксембургов.
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ScarlettOgusania
1701549722
две группы хороши по составу - B и D, команды сильные "подобрались", но сборной Франции равных нет, на мой взгляд...
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AZ
1701584377
Надиерландам в каждом турнире теперь будет попадаться Фрацния?
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