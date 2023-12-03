⚡️ Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024

В Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024. Получились следующие группы.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф (Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония).

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф (Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия).

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф (Греция/Казахстан/Люксембург/Грузия).

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