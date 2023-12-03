Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    ⚡️ Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024

    В Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024. Получились следующие группы.

    Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

    Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

    Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия.

    Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф (Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония).

    Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф (Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия).

    Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф (Греция/Казахстан/Люксембург/Грузия).

    Новости по теме
    В Англии предсказали, с кем сыграют в финале Евро-2024
    Стало известно, кто включил женские стоны во время жеребьевки Евро-2024 4
    Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии Goal
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3499

      AZ 5 часов назад

      Надиерландам в каждом турнире теперь будет попадаться Фрацния?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3259

      ScarlettOgusania 15 часов назад

      две группы хороши по составу - B и D, команды сильные "подобрались", но сборной Франции равных нет, на мой взгляд...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 15 часов назад

      Раньше Евро с 16 командами был интереснее. Что ни матч, то заруба. Без всяких там Венгрий, Албаний, Словений, Словакий, Румыний и, прости господи, условных Люксембургов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7283

      Из Твери Леха > Dan93 5 часов назад

      Сюр еще в том, что все команды из группы где была Португалия и Словакия сохранили шансы попасть на Евро, (кроме Лихтенштейна понятное дело). А раньше как было. 1 место попадало сразу, а 2-ое через стыки. А с этой лигой наций они слишком уж перемудрили. Ну и чего толку тогда с этой отборочной группы, если там можно не стараться, зная что можно протиснуться другим путем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3376

      фанат джигурды > Из Твери Леха 4 часа назад

      Меня убило в позапрошлом отборе, когда Грузия заняла в ОГ последнее место с 2 очками, но до последнего через эту лигу наций могла попасть на турнир. Кому это надо? Любителям рекордов Венгрия-Сальвадор?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      sunwap 15 часов назад

      Украина - Израиль. Зеля из бункера: Ну дай дай дай забить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > sunwap 15 часов назад

      Мужик, нахрена ты свой аватар ботоксом залил ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      sunwap > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      Я вижу только Президента России Путина. Ты проспись давай мужик.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > sunwap 15 часов назад

      Че ты там видишь ? Там все в ботоксе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      sunwap > googlechromovvkontakte 13 часов назад

      Мужик, ты завязывай это.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9208

      GoLenaStop > googlechromovvkontakte 13 часов назад

      урод, гомос, двухцветное одноклеточное, пошел с сайта на йух!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > GoLenaStop 12 часов назад

      Ты чо, тоже ботокс любишь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > sunwap 12 часов назад

      А ты эта...Выкачивайй ботокс то.Не красиво так то это..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7283

      Из Твери Леха > sunwap 5 часов назад

      Посмотрел бы я на это шоу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7283

      Из Твери Леха 15 часов назад

      Если французы не будут вату катать как в финале ЧМ, то легко выиграют этот Евро.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > Из Твери Леха 15 часов назад

      Леха расскажи как ты такой Zомбиупоротый --и не на фронте ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7283

      Из Твери Леха > googlechromovvkontakte 5 часов назад

      Значит так надо. Но ты не переживай. Я денег не жалею, чтоб кое-что с неба прилетало на кое-кого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8098

      Semenycch 15 часов назад

      Группа Б самая интересная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18212

      Garrincha58 17 часов назад

      повезло Португалии и Бельгии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Myasko 17 часов назад

      Е.ать группа В!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > Myasko 16 часов назад

      Группа смерти.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2652

      Челнинец > Myasko 1 час назад

      Если бы вместо Албании была бы Дания или Венгрия было бы ваще огонь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte 17 часов назад

      Албания сейчас неожиданно сильна.Даст просраться и испанцам, и итальянцам.Хорватов просто скушает.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9560

      vladik12 > googlechromovvkontakte 17 часов назад

      Базарите. Да еще с натренированным Рашидом Даку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > vladik12 16 часов назад

      Рашид сказал --Даку не продается.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Комментарий удален.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 17 часов назад

      Группа В самая интересная

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+