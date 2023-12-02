Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался»

    Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался»

    «Спартак» делал предложение по нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

    «Спартак» предлагал за Тюкавина большие, сумасшедшие деньги, но сам игрок отказался. Сказал: «Я родился в «Динамо».

    ЦСКА летом тоже запрос официальный слал. «Динамо» отказало», – рассказал агент Тюкавина Алексей Сафонов.

    • В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
    • Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.

    Новости по теме
    Тюкавин сделал выбор между Месси и Роналду 2
    Тюкавин попросил не называть его лучшим форвардом России 3
    Агент Тюкавина назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся форвардом «Динамо» 1
    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 1 час назад

      Да, только для помойки этот игрок подойдет, ведь там сейчас лавки дубовые, новые привезли, так что надо будет натирать, вот штаны закупят из кожи кракодила и тогда помойка его купит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      YourFear > Suvorov71 1 час назад

      Глубокая глотка твоя удивляет, хочешь рекорды поставить как Саша Грей?
      Ты же пиатарас деревенский тут больше всех кукарекал, что Зенит скупает перспективных у конкурентов? Где сейчас твои речи эти? Лицимерная прокладка, лижущая для баланса, тебе за услугу эту платят хоть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1761

      Taps 1 час назад

      Фейк.
      Парнишке ещё расти и расти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид 2 часа назад

      Горячие пирожкиииии ! Кому пирожкиииии ? Берите пока горячие !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20766

      NewLife 2 часа назад

      Кто-нибудь верит этой агентской болтовне ? Дешевый прием перед подписанием нового контракта. Бомбардир из-за отсутствия материалов стал делать чес по любым помойкам((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6871

      fakeid > NewLife 1 час назад

      а что не так? или ты не веришь, что спартак/зенит/цска интересовались тюкавиным? молодой, техничный, с паспортом. сидит в клубе второго эшелона. ясно, что уйдёт. но твоя тупость даже не в этом, а в заявлении про дешёвый приём перед подписанием. конечно же, контракты разрабатываются за сутки, без долгих переговоров и согласования за неделю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6039

      neim 2 часа назад

      Только иуда Ташаев мог перейти в Спартак за деньги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      яцык > neim 1 час назад

      А зобнин?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8535

      BarStep > яцык 1 час назад

      А братья Комбаровы?!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6689

      Эном айс > BarStep 51 минуту назад

      Гаврилов,Ковтун ,Бубнов..
      Одна масква -одна команда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8535

      BarStep > Эном айс 35 минут назад

      Москва - замечательный город!
      Я здесь родился, учился, живу и работаю..

      Нет, город Москва - не одна команда, здесь очень даже жестко между клубами, ведомствами, фанатами..
      Единственное да, это то, что всех стало объединять одна цель, одна озабоченность - это ненависть к Зениту и Петербургу в целом..

      Странно, печально, но факт..
      Когда это началось? Не сразу, но вскоре после того, как Газпром перебрался в С-Петербург..
      Ну а почему начался гон, здесь догадаться не сложно, деньги..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6689

      Эном айс 2 часа назад

      Неуклюжие ходы Сафонова.Прямо деньги ляжку жгут.Скорей ,скорей втюхать табуретку с ушами пока опять депрессия не началась.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      НедраЧили 3 часа назад

      В Спартак даже за деньги - нет!
      ахахаха

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+