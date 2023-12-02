Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался»

«Спартак» делал предложение по нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Спартак» предлагал за Тюкавина большие, сумасшедшие деньги, но сам игрок отказался. Сказал: «Я родился в «Динамо».

ЦСКА летом тоже запрос официальный слал. «Динамо» отказало», – рассказал агент Тюкавина Алексей Сафонов.