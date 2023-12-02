«Локомотив» отложил возрождение фарм-клуба – известна причина

«Локомотив» не возродит фарм-клуб «Казанку» в следующем году. Об этом сообщил глава совета директоров москвичей Юрий Нагорных.
«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду, [выступающую в Молодежной футбольной лиге]. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год.
Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», – сказал Нагорных.
- «Казанка» играла во Второй лиге в 2017-2022 годах.
- В 2008-2014 годах там же выступала команда «Локомотив-2».
- Планировалось, что возрождаемую «Казанку» возглавит Дмитрий Лоськов.