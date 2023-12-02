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    • «Локомотив» отложил возрождение фарм-клуба – известна причина

    «Локомотив» отложил возрождение фарм-клуба – известна причина

    «Локомотив» не возродит фарм-клуб «Казанку» в следующем году. Об этом сообщил глава совета директоров москвичей Юрий Нагорных.

    «Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду, [выступающую в Молодежной футбольной лиге]. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год.

    Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», – сказал Нагорных.

    • «Казанка» играла во Второй лиге в 2017-2022 годах.
    • В 2008-2014 годах там же выступала команда «Локомотив-2».
    • Планировалось, что возрождаемую «Казанку» возглавит Дмитрий Лоськов.

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    Источник: ТАСС

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    02.12.2023 18:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      sunwap 15 часов назад

      Ищите Остапа Раргнера. И Кису Плутникъянинова. А с ними и освоеные деньги.

      1
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      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 20 часов назад

      ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ,, А ИХ И ТАК МАЛО

      0
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