«Локомотив» отложил возрождение фарм-клуба – известна причина

«Локомотив» не возродит фарм-клуб «Казанку» в следующем году. Об этом сообщил глава совета директоров москвичей Юрий Нагорных.

«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду, [выступающую в Молодежной футбольной лиге]. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год.

Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», – сказал Нагорных.