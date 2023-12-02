Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, в котором сыграют «Сочи» и «Крылья Советов». Игра состоится 2 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.

Главный тренер: Александр Точилин

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

Главный тренер: Игорь Осинькин