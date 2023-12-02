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    Личка ответил, готов ли он возглавить сборную России

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, видит ли он себя во главе сборной России.

    «Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю.

    Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу.

    Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил Личка.

    • «Динамо» набрало 28 очков в 16 турах РПЛ.
    • Москвичи идут на 3-м месте в таблице лиги.
    • Личка тренирует команду с лета.
    • Сборную России с июля 2021 года возглавляет Валерий Карпин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25399

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Всё по-честному. Вызывает симпатии.

      1
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      Рейтинг: +9551

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Вообще приятный поц. Адекватный, открытый. Современный.

      Еще и результаты норм - 3-е место пока в РПЛ.

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