Личка ответил, готов ли он возглавить сборную России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, видит ли он себя во главе сборной России.
«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю.
Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу.
Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил Личка.
- «Динамо» набрало 28 очков в 16 турах РПЛ.
- Москвичи идут на 3-м месте в таблице лиги.
- Личка тренирует команду с лета.
- Сборную России с июля 2021 года возглавляет Валерий Карпин.
Источник: «РБ Спорт»