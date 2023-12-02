Личка ответил, готов ли он возглавить сборную России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, видит ли он себя во главе сборной России.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю.

Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу.

Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил Личка.