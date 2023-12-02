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    • «Кто принимает эти решения?»: Юран раскритиковал РПЛ за календарь

    «Кто принимает эти решения?»: Юран раскритиковал РПЛ за календарь

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен проведением матчей чемпионата России в зимний период.

    «Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от -15 до -20. Как тренировать команду?

    У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так.

    Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков.

    Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Ещe спиртное нельзя», – сказал Юран.

    • «Пари НН» осталось сыграть с «Уралом» дома и с «Зенитом» на выезде.
    • Нижегородцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3231

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      будто Барсик не знает, "кто принимает решения", газпрём-рфс и принимает решения, составляя календарь на сезон, а команды, в том числе, и тренеры подписывают эти "решения")

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