«Кто принимает эти решения?»: Юран раскритиковал РПЛ за календарь

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен проведением матчей чемпионата России в зимний период.

«Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от -15 до -20. Как тренировать команду?

У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так.

Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков.

Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Ещe спиртное нельзя», – сказал Юран.