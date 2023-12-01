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    • Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток

    Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток

    Руководство бразильской «Витории» хочет углубить сотрудничество с компанией Fatal Model. Это сервис по поиску проституток.

    Fatal Model готов заплатить клубу более 40 миллионов долларов, если название сервиса будет интегрировано в название команды. Еще 20 миллионов обещаны за права на название стадиона.

    Руководство запустило опрос среди болельщиков – согласны ли они на такое спонсорское партнерство. Голосование проходит на сайте «Витории».

    • «Витория» по итогам сезона-2023 вернулась в Серию А.

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    Источник: официальный сайт «Витории»

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    01.12.2023 19:34
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2015

      Спартач80 5 часов назад

      В России, всех шлюх страны собрал Зенит. Тут и переименовывать не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Скук 14 часов назад

      а чем "фонбеты" отличаются от проституток? платишь, но в результате не уверен))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 17 часов назад

      Всюду помойная вонь, ну а как без неё, культурные, но вонючие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA 17 часов назад

      Вы тоже забежали думая что
      переименуют на Спартак?. Да

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1508

      Mariner > JIEGEHDA 17 часов назад

      Ну так конечно. Как ещё-то? )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7417

      Красногорск_Фан 17 часов назад

      И какое у них будет прозвище в их лиге?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > Красногорск_Фан 17 часов назад

      Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15136

      Skull_Boy 18 часов назад

      ФК Зенит элитные только там Быстров знает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная 18 часов назад

      Бразильский клуб, у нас один бразильский клуб в России - зенит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6871

      fakeid 19 часов назад

      ashoo spartak что ли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +868

      Янвapь 69 > fakeid 18 часов назад

      а варианты ?

      1
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