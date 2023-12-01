Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток

В России, всех шлюх страны собрал Зенит. Тут и переименовывать не надо.
Руководство бразильской «Витории» хочет углубить сотрудничество с компанией Fatal Model. Это сервис по поиску проституток.
Fatal Model готов заплатить клубу более 40 миллионов долларов, если название сервиса будет интегрировано в название команды. Еще 20 миллионов обещаны за права на название стадиона.
Руководство запустило опрос среди болельщиков – согласны ли они на такое спонсорское партнерство. Голосование проходит на сайте «Витории».
- «Витория» по итогам сезона-2023 вернулась в Серию А.