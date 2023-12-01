Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток

Руководство бразильской «Витории» хочет углубить сотрудничество с компанией Fatal Model. Это сервис по поиску проституток.

Fatal Model готов заплатить клубу более 40 миллионов долларов, если название сервиса будет интегрировано в название команды. Еще 20 миллионов обещаны за права на название стадиона.

Руководство запустило опрос среди болельщиков – согласны ли они на такое спонсорское партнерство. Голосование проходит на сайте «Витории».