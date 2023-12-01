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    Романцев стал наставником «Пари НН»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о роли Олега Романцева в клубе.

    «Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса будет помогать развивать клуб «Пари НН».

    Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

    Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ – ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

    Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба. Вместе мы сила!» – написал Мелик-Гусейнов.

    • Тренер 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Главный тренер «Пари НН» – Сергей Юран, игравший в «Спартаке» под руководством Романцева.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

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    01.12.2023 18:26
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Ioann Oklahoma 8 часов назад

      Советник и наставник это официально, а по сути Романцева взяли чисто для представительства, свадебным генералом, образно говоря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 15 часов назад

      Денег девать некуда что ли!? Какой с него алкаша советник,,да ещё и наставник,кому вставлять то ) Юран хохляра придумал чего то))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид 19 часов назад

      Фсё . Фарм .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Айболид 19 часов назад

      Да головаболит, и таблэтки не помогают, иди к помойке там вылечат, там всех помойных лечат

      1
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