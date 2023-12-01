Романцев стал наставником «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о роли Олега Романцева в клубе.

«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса будет помогать развивать клуб «Пари НН».

Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ – ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба. Вместе мы сила!» – написал Мелик-Гусейнов.