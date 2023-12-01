«Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала продление контракта до 2025 года игрока команды Квинси Промеса.

«Промес – один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – сказала Зарема.