«Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

хороший игрок но таких почти нет в клубе-остальные весьма средние не для больших целей
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала продление контракта до 2025 года игрока команды Квинси Промеса.
«Промес – один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.
Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – сказала Зарема.
- Промес продолжит получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год.
- Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- В сезоне РПЛ у нидерландца 15 матчей, 5 голов, 6 ассистов.