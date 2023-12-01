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    • «Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

    «Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала продление контракта до 2025 года игрока команды Квинси Промеса.

    «Промес – один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

    Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – сказала Зарема.

    • Промес продолжит получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год.
    • Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • В сезоне РПЛ у нидерландца 15 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    01.12.2023 15:42
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +3770

      alefreddy 18 часов назад

      хороший игрок но таких почти нет в клубе-остальные весьма средние не для больших целей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1213

      O-kolesov 20 часов назад

      Не слишком ли громко сказано во всём российском чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5891

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Свинарня держит губошлёпа на кукане. Придётся Свинси Промясу пахать и из кожи вон лезть, лишь бы не выдали правосудию. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 21 час назад

      Насвайчик.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
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      Рейтинг: +12722

      DeStar > jsodndzknnf 20 часов назад

      ага)

      0
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      Рейтинг: +2232

      LOKOfanatik19 > jsodndzknnf 20 часов назад

      0-0, крутые эксперты )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 21 час назад

      У Заремы большой опыт оценки перчиков. )

      4
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      Рейтинг: +19232

      DVOK68 22 часа назад

      Без Заремы понятно что Промес лидер команды,без него трудно на поляне.
      Это и хорошо и плохо.Промес часто делает результат,плохо что остальные либо не могут поддержку оказать,по причине бездарности,либо мастерство при них,но желания мало, феерить в чемпе России.Пассажиры и......е.

      1
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 22 часа назад

      Да, и это верно, вонючки питерские ну те что помойные, они просто очком своим трутся у помойки, когда он их раком ставит

      1
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > Suvorov71 21 час назад

      Как говорит " твой бригадир".. "Не тот суслик хорош , что жирее , а тот у кого жопа ширее." Всё завидуешь питерским?)

      6
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      ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Цугундeр 20 часов назад

      Ну что тебе так дался суслик, видимо любишь у него задницу рассматривать, понимаю тебя помойные не пялят так есть другие занятия у суслика жопу разглядывать, продолжай мож поцелуешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > Suvorov71 20 часов назад

      Нет. Я читать люблю. Умные комментарии. А не однообразную ересь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Цугундeр 20 часов назад

      Ну а каком уме можно говорить, если постоянно высматриваешь жопу суслика

      1
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      Рейтинг: +5414

      Бомбардиръ 22 часа назад

      Пищевик щас наладит производство "соли, и красного перчика" с изображением Промеса и в честь его назовется Свинпромом.

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      Рейтинг: +19232

      DVOK68 > Бомбардиръ 21 час назад

      Как "креативно"сказано...ты просто мудрец.Обязательно примут к сведению твой совет.

      1
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      Рейтинг: +6871

      fakeid 22 часа назад

      скорее, чёрный уголёк

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