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  • «Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

«Красный перчик «Спартака»: Зарема оценила значение Промеса для клуба

1 декабря 2023, 15:42
8

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала продление контракта до 2025 года игрока команды Квинси Промеса.

«Промес – один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси – это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес – это попадание в десятку!» – сказала Зарема.

  • Промес продолжит получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год.
  • Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • В сезоне РПЛ у нидерландца 15 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси Салихова Зарема
Комментарии (8)
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DVOK68
1701438222
Без Заремы понятно что Промес лидер команды,без него трудно на поляне. Это и хорошо и плохо.Промес часто делает результат,плохо что остальные либо не могут поддержку оказать,по причине бездарности,либо мастерство при них,но желания мало, феерить в чемпе России.Пассажиры и......е.
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DOCTOR PENALTY
1701438732
У Заремы большой опыт оценки перчиков. )
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Цугундeр
1701441084
Насвайчик.
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O-kolesov
1701442487
Не слишком ли громко сказано во всём российском чемпионате.
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alefreddy
1701452754
хороший игрок но таких почти нет в клубе-остальные весьма средние не для больших целей
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