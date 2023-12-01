Назначения судей на «Локо» – «Зенит» и другие матчи 17-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на 17-й тур РПЛ.
2 декабря (суббота)
«Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Мартынов.
«Пари НН» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
3 декабря (воскресенье)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
4 декабря (понедельник)
«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.