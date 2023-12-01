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    • Назначения судей на «Локо» – «Зенит» и другие матчи 17-го тура РПЛ

    Назначения судей на «Локо» – «Зенит» и другие матчи 17-го тура РПЛ

    РФС назначил арбитров на 17-й тур РПЛ.

    2 декабря (суббота)

    «Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Пари НН»«Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

    3 декабря (воскресенье)

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

    4 декабря (понедельник)

    «Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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    Источник: РФС

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    01.12.2023 13:35
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:17

      Нууу за то чтоб не косячили судейки!!!!
      Бычкам проснуться и мграть на отлично!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15136

      Skull_Boy 1 декабря, 13:53

      О цирк второй тур подряд, где Труба и Москаль будут спасать фармы, а Сухой тупа убьет паровоз + супер спецы на ВАРах, самая продажная лига мира, а не Казахстан

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop > Skull_Boy 1 декабря, 13:55

      овёс плохой, не смешно ржёшь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20812

      ilichkadr > Skull_Boy 1 декабря, 14:32

      Кукуляка забыл упомянуть. Энтот накукулячит с Кукуяном!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      Дубина 1 декабря, 13:37

      Позор аль - бзяниту!!

      2
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