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  • Назначения судей на «Локо» – «Зенит» и другие матчи 17-го тура РПЛ

Назначения судей на «Локо» – «Зенит» и другие матчи 17-го тура РПЛ

1 декабря 2023, 13:35
5

РФС назначил арбитров на 17-й тур РПЛ.

2 декабря (суббота)

«Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН»«Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Факел Балтика Сочи Крылья Советов Нижний Новгород Урал ЦСКА Ростов Краснодар Оренбург Локомотив Зенит Ахмат Спартак Динамо Рубин
Комментарии (5)
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Дубина
1701427079
Позор аль - бзяниту!!
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Skull_Boy
1701427993
О цирк второй тур подряд, где Труба и Москаль будут спасать фармы, а Сухой тупа убьет паровоз + супер спецы на ВАРах, самая продажная лига мира, а не Казахстан
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portero
1701429478
Нууу за то чтоб не косячили судейки!!!! Бычкам проснуться и мграть на отлично!!!!
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