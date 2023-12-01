«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 17-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 3 декабря.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Локомотив» – «Зенит»
- победа «Локомотива» – 3.49
- ничья – 3.81
- победа «Зенита» – 2.14
Источник: Бомбардир