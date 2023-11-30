Стал известен еще один кандидат на замену Анчелотти в «Реале»

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается неопределенным.

У итальянца есть договоренность с Бразильской конфедерацией футбола, но она не обязательна к исполнению. The Athletic утверждает, что информация о «юридических гарантиях» не соответствует действительности.

Тем не менее, есть вероятность ухода Анчелотти из «Реала» летом 2024 года. Сообщалось, что его могут заменить на Зинедина Зидана или Хаби Алонсо из «Байера».

Еще одним кандидатом называют Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».