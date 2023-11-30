Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стал известен еще один кандидат на замену Анчелотти в «Реале»

    Стал известен еще один кандидат на замену Анчелотти в «Реале»

    Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается неопределенным.

    У итальянца есть договоренность с Бразильской конфедерацией футбола, но она не обязательна к исполнению. The Athletic утверждает, что информация о «юридических гарантиях» не соответствует действительности.

    Тем не менее, есть вероятность ухода Анчелотти из «Реала» летом 2024 года. Сообщалось, что его могут заменить на Зинедина Зидана или Хаби Алонсо из «Байера».

    Еще одним кандидатом называют Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».

    Новости по теме
    Беллингем повторил достижение Холанда, Мбаппе и Бензема в ЛЧ 1
    Только две команды идут без потерь в групповом этапе ЛЧ
    Уткин назвал игроков «Реала», похожих на Месси и Роналду
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+