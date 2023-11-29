Игорь Федотов ответил, справедливо ли удалили защитника «Спартака» Рябчука

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» в матче с «Оренбургом». Игрок получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Сухой, а точнее VAR, приняли верное решение – фол 100 процентов был. Никого не волнует – по осторожности или нет, нарушение все-такие было.

Почему смотрели так долго? Думаю, искали правильный ракурс. Решение верное, без вариантов», – сказал Федотов.

«Спартак» проиграл со счетом 0:1.

Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года.

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