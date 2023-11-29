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    • Игорь Федотов ответил, справедливо ли удалили защитника «Спартака» Рябчука

    Игорь Федотов ответил, справедливо ли удалили защитника «Спартака» Рябчука

    Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» в матче с «Оренбургом». Игрок получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

    «Сухой, а точнее VAR, приняли верное решение – фол 100 процентов был. Никого не волнует – по осторожности или нет, нарушение все-такие было.

    Почему смотрели так долго? Думаю, искали правильный ракурс. Решение верное, без вариантов», – сказал Федотов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5745

      ПалкоВводецъ (returned) 19 минут назад

      Кто-то в этом сомневается? Ах да скоро увидим анализ эскортницы. Опять Газпром виноват. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +303

      WILDLING_HRUNDEL 58 минут назад

      Испанца тоже надо было удалить за хамство

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