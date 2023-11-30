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    Бубнов оценил состав «Спартака» в матче с «Оренбургом»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Оренбург»«Спартак».

    «Первая четвертьфинальная игра Кубка России с «Оренбургом» позволила ответить на вопрос, кто должен играть в стартовом составе у «Спартак». Без Зиньковского, Промеса, Пруцева в средней линии команда Гильермо Абаскаля не в состоянии захватить инициативу и контролировать мяч.

    Названные футболисты играют ключевую роль при создании моментов у чужих ворот, а без них у «красно-белых» ничего не получается. Кстати, по этому матчу должно быть понятно, почему Литвинов действует в опорной зоне – от него многое зависит не только в оборонительных действиях, но и при организации атак.

    Даже без ряда лидеров у «Спартака» был полуосновной состав. В обороне преимущественно игроки основы, в воротах Селихов играет не слабее Максименко. В паре моментов голкипер просто спас. Если бы не Селихов, счет мог оказаться крупнее.

    Возвращаясь к вопросу о составе, могу сказать, что в таком виде московская команда демонстрировала низкий процент владения мячом, много брака, потерь, проигрывала в единоборствах. Да и моментов, кроме того, что в концовке у Чернова имелся после стандарта, практически не было.

    Абаскаль, полагаю, дал лидерам атаки отдохнуть перед тяжелой игрой с «Ахматом», а заодно позволил проявить себя тем футболистам, которые по разным причинам выпали из основы.

    У «Оренбурга» же на поле вышел фактически второй состав. И этот состав полностью переигрывал спартаковцев. Забили один, могли забить больше, вынудили соперника заработать красную карточку.

    И получается, что резервисты уральцев оказались сильнее полуосновного состава «красно-белых». Если бы не проблемы в чемпионате, то Деограсия мог выпустить и всех сильнейших», – написал Бубнов.

    • «Спартак» проиграл в Оренбурге со счeтом 0:1.
    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.

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    Источник: Sportbox.ru

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