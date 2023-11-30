Бубнов оценил состав «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» – «Спартак».

«Первая четвертьфинальная игра Кубка России с «Оренбургом» позволила ответить на вопрос, кто должен играть в стартовом составе у «Спартак». Без Зиньковского, Промеса, Пруцева в средней линии команда Гильермо Абаскаля не в состоянии захватить инициативу и контролировать мяч.

Названные футболисты играют ключевую роль при создании моментов у чужих ворот, а без них у «красно-белых» ничего не получается. Кстати, по этому матчу должно быть понятно, почему Литвинов действует в опорной зоне – от него многое зависит не только в оборонительных действиях, но и при организации атак.

Даже без ряда лидеров у «Спартака» был полуосновной состав. В обороне преимущественно игроки основы, в воротах Селихов играет не слабее Максименко. В паре моментов голкипер просто спас. Если бы не Селихов, счет мог оказаться крупнее.

Возвращаясь к вопросу о составе, могу сказать, что в таком виде московская команда демонстрировала низкий процент владения мячом, много брака, потерь, проигрывала в единоборствах. Да и моментов, кроме того, что в концовке у Чернова имелся после стандарта, практически не было.

Абаскаль, полагаю, дал лидерам атаки отдохнуть перед тяжелой игрой с «Ахматом», а заодно позволил проявить себя тем футболистам, которые по разным причинам выпали из основы.

У «Оренбурга» же на поле вышел фактически второй состав. И этот состав полностью переигрывал спартаковцев. Забили один, могли забить больше, вынудили соперника заработать красную карточку.

И получается, что резервисты уральцев оказались сильнее полуосновного состава «красно-белых». Если бы не проблемы в чемпионате, то Деограсия мог выпустить и всех сильнейших», – написал Бубнов.