Комличенко двумя словами описал симуляцию Соболева

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о падении форварда «Спартака» Александра Соболева в выездном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей с мячом вошел в штрафную площадь и упал у лицевой линии. При этом защитник перед падением не касался игрока «Спартака».

– Вы видели падение Александра Соболева в кубковом матче против «Оренбурга»?

– Да. (Улыбается).

– Что скажете?

– Как обычно. (Смеется).

– Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.

– Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.

– А с Соболевым?

– Соболев пытается исхитриться и нарисовать.

Соболев получил карточку за симуляцию.

«Оренбург» одержал победу со счетом 1:0.

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