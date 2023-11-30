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    Комличенко двумя словами описал симуляцию Соболева

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о падении форварда «Спартака» Александра Соболева в выездном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

    В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей с мячом вошел в штрафную площадь и упал у лицевой линии. При этом защитник перед падением не касался игрока «Спартака».

    – Вы видели падение Александра Соболева в кубковом матче против «Оренбурга»?

    – Да. (Улыбается).

    – Что скажете?

    – Как обычно. (Смеется).

    – Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.

    – Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.

    – А с Соболевым?

    – Соболев пытается исхитриться и нарисовать.

    • Соболев получил карточку за симуляцию.
    • «Оренбург» одержал победу со счетом 1:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      shestikovka 20 минут назад

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      Рейтинг: +1363

      qawzsexdr 35 минут назад

      Следующий комментарий, халтура учись у меня

      1
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      Рейтинг: +5837

      ПалкоВводецъ (returned) 44 минуты назад

      Комличенко до симулянта Соболева далеко. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2728

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Дельфин против дельфина?)))

      1
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      Рейтинг: +3121

      Suvorov71 > Красногвардейчик 45 минут назад

      Поверь мне, таких дельфинов в нашей лиги стало просто уйма, ивсе привезли смазные с Ю.Америки, как только они появляются в клубах так катаются по полю как сборщики наркоты

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      Рейтинг: +5837

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 43 минуты назад

      Сборщик наркоты один, и того укрывают в свинарне. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2728

      Красногвардейчик > Suvorov71 10 минут назад

      Я согласен, но не Комличенко про Соболева говорить

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