Комличенко двумя словами описал симуляцию Соболева

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о падении форварда «Спартака» Александра Соболева в выездном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».
В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей с мячом вошел в штрафную площадь и упал у лицевой линии. При этом защитник перед падением не касался игрока «Спартака».
– Вы видели падение Александра Соболева в кубковом матче против «Оренбурга»?
– Да. (Улыбается).
– Что скажете?
– Как обычно. (Смеется).
– Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.
– Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.
– А с Соболевым?
– Соболев пытается исхитриться и нарисовать.
- Соболев получил карточку за симуляцию.
- «Оренбург» одержал победу со счетом 1:0.
Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?
Источник: «РБ Спорт»