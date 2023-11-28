Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» и «Атлетико», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Фейеноорд»: информация обновляется…
Главный тренер: Арне Слот
«Антверпен»: информация обновляется…
Главный тренер: Диего Симеоне
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико»
- Игру покажет «Матч АРЕНА».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
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