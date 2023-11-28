Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» и «Атлетико», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Стенгс, Тимбер, Виффер, Игор Пайшао, Минте, Хименес.

Главный тренер: Арне Слот

«Антверпен»: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Рикельме, Коке, Де Поль, Льоренте, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико»