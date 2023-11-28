Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» и «Атлетико», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Фейеноорд»: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Стенгс, Тимбер, Виффер, Игор Пайшао, Минте, Хименес.
Главный тренер: Арне Слот
«Антверпен»: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Рикельме, Коке, Де Поль, Льоренте, Гризманн, Мората.
Главный тренер: Диего Симеоне
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико»
- Игру покажет «Матч АРЕНА».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс