Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» и «Атлетико», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фейеноорд»: информация обновляется…

Главный тренер: Арне Слот

«Антверпен»: информация обновляется…

Главный тренер: Диего Симеоне

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико»