Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Попов – об увольнении Калешина из «Акрона»: «Ты не можешь идти против системы – она тебя съест»

    Попов – об увольнении Калешина из «Акрона»: «Ты не можешь идти против системы – она тебя съест»

    Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов отреагировал на уход Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

    «Я не удивлeн отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло. Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС.

    Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу. Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты.

    Не верю, что «Акрон» не хочет в РПЛ. Это тогда дурдом будет. У них есть цель выйти туда. Морозов говорил, что хочет команду РПЛ. Он строит стадион, свою академию создаeт. Просто вмешалась неприятная ситуация», – сказал Попов.

    • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

    Новости по теме
    Непомнящий прокомментировал увольнение Калешина из «Акрона»
    Новые подробности увольнения Калешина из «Акрона» – тренер отверг ультиматум руководства 12
    Журавель отреагировал на отставку Калешина из «Акрона»: «Это увольнение не спортивное» 3
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Короче все понимают что все прогнило с верху до низу но говорить об этом нестоит... Нужно только восхвалять руководство страны региона лиги клуба и т.д И будет тебе счастье. Ни какой критики.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+