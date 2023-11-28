Попов – об увольнении Калешина из «Акрона»: «Ты не можешь идти против системы – она тебя съест»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов отреагировал на уход Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Я не удивлeн отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло. Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС.

Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу. Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты.

Не верю, что «Акрон» не хочет в РПЛ. Это тогда дурдом будет. У них есть цель выйти туда. Морозов говорил, что хочет команду РПЛ. Он строит стадион, свою академию создаeт. Просто вмешалась неприятная ситуация», – сказал Попов.