Орлов объяснил, почему не верит в информацию об интересе «МЮ» к Алипу

Комментатор Геннадий Орлов назвал агентскими играми информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Алип прибавляет, но не стоит его перехваливать. Он сейчас, конечно, играет надежнее. Однако все-таки защитник высокого уровня должен уметь начинать атаки первым пасом. Этим приемом Алип не обладает. И если в нашем чемпионате без первого паса можно обойтись, то на европейском уровне это сразу же бросится в глаза.

Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «МЮ»? Алипу еще нужно удержаться в основном составе «Зенита». Есть же Эракович, Родригао. В центре обороны при необходимости может сыграть и Караваев. Так что не все так однозначно», – сказал Орлов.