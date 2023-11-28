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    • Орлов объяснил, почему не верит в информацию об интересе «МЮ» к Алипу

    Орлов объяснил, почему не верит в информацию об интересе «МЮ» к Алипу

    Комментатор Геннадий Орлов назвал агентскими играми информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

    «Алип прибавляет, но не стоит его перехваливать. Он сейчас, конечно, играет надежнее. Однако все-таки защитник высокого уровня должен уметь начинать атаки первым пасом. Этим приемом Алип не обладает. И если в нашем чемпионате без первого паса можно обойтись, то на европейском уровне это сразу же бросится в глаза.

    Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «МЮ»? Алипу еще нужно удержаться в основном составе «Зенита». Есть же Эракович, Родригао. В центре обороны при необходимости может сыграть и Караваев. Так что не все так однозначно», – сказал Орлов.

    • Алип в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «Зенит».
    • 23-летний казахстанский защитник пришел в команду в январе 2022 года из «Кайрата».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      Азбука 1 час назад

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