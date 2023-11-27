Даже свои понимают, что зина, это раздутый фейковый мешок и политпроект
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что в этом сезоне РПЛ он болеет за «Краснодар».
«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут.
Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», – сказал Гасилин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 16 туров.
- «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко.