Бывший игрок «Зенита» признался, что хочет победы «Краснодара» в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что в этом сезоне РПЛ он болеет за «Краснодар».

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут.

Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», – сказал Гасилин.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 16 туров.

«Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко.

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