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    • Бывший игрок «Зенита» признался, что хочет победы «Краснодара» в этом сезоне РПЛ

    Бывший игрок «Зенита» признался, что хочет победы «Краснодара» в этом сезоне РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что в этом сезоне РПЛ он болеет за «Краснодар».

    «Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут.

    Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», – сказал Гасилин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 16 туров.
    • «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2702

      Красногвардейчик 21 минуту назад

      Даже свои понимают, что зина, это раздутый фейковый мешок и политпроект

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      Рейтинг: -9

      Скай 49 минут назад

      Все верно Алексей, бЗдинит это пакет с дерьмом.

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