Моуринью – об игроках «Ромы»: «Некоторые скучают по бабушкиным пирогам»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал себя футбольным бандитом и рассказал, чего не хватает игрокам его команды во время матчей в гостях.

«Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении.

Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня», – сказал Моуринью.