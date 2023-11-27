Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью – об игроках «Ромы»: «Некоторые скучают по бабушкиным пирогам»

    Моуринью – об игроках «Ромы»: «Некоторые скучают по бабушкиным пирогам»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал себя футбольным бандитом и рассказал, чего не хватает игрокам его команды во время матчей в гостях.

    «Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении.

    Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня», – сказал Моуринью.

    • Португалец высказался на пресс-конференции после домашнего матча с «Удинезе» (3:1) в 13-м туре Серии A.
    • «Рома» находится на пятом месте с 21 очком.

    Новости по теме
    Моуринью хочет покинуть «Рому» ради работы в сборной
    Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит» 2
    Моуринью ответил, когда поедет работать в Саудовскую Аравию 1
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+