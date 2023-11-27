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Губерниев призвал вернуть систему «весна-осень»

27 ноября 2023, 11:04
31

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о событиях матча «Балтика» – «Спартак» в 16-м туре РПЛ. В начале игры и перед стартом второго тайма продолжение встречи задерживалось, поскольку работники стадиона расчищали заснеженное поле.

«Были ли шансы что-то изменить в ситуации в Калининграде? Конечно, были! Причем много лет назад. Когда в России три месяца лета, мы в футбол не играем. Надо переходить на систему «весна-осень» обратно. Мы не участвуем в чемпионатах мира и Европы. Тем более что сейчас чемпионат мира проходил в декабре, а играем ли мы в футбол в июне? Нет! Когда прекрасная погода, выросла трава. К нам и легионеры-то не ехали, если мы помним, потому что играть здесь в декабре – себе дороже. И когда я говорю о том, что главные матчи играть надо летом, главные матчи не в смысле, когда определяется чемпион, я сейчас хочу читателей, так сказать, немножко направить, а в том смысле, что это самые важные матчи с точки зрения погодных условий. Поэтому надо переходить обратно.

Люди занимались зарабатыванием денег, трансферными окнами, думали о том, как бы заработать побольше, а российский футбол им был по барабану. Когда мы переходили. Поэтому сейчас, мне кажется, самое время переходить обратно. Что касается мяча, то тут непросто вернуться обратно, нужно идти навстречу клубам и купить красные мячи. Потому что это смешно, правда, все эти отговорки. Где-то у нас закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А где-то мы прям такие все заложники регламента. Но я рад за «Спартак», что они выиграли. Потому что вот уже и исчерпана проблема оси Соболев-Абаскаль. Поэтому это очень даже неплохо, что «Спартак» продолжает быть, скажем так, в группе лидеров», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» одержал победу со счетом 2:0.
  • Переход на систему «осень-весна» был осуществлен в российском футболе по ходу сезона-2011/2012.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Губерниев Дмитрий
Комментарии (31)
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Красногвардейчик
1701073025
Ну тут Губерниев прав......эти бесконечные паузы на сборную не нужны, начинать чемпионат нужно в апреле, и заканчивать в конце ноября
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the teacher
1701074189
Губошлёп прав как никогда, еврокубков нам не видать еще много лет, так нахрена нам играть зимой?
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шахта Заполярная
1701075488
Ну и Губерниев может говорить правильные слова. Тут я с ним согласен полностью. Надо собрать чиновников, сторонников играть в декабре и пусть в мороз градусов 20 сыграют. Да и приз, кто выиграет получит получку, кто нет, их получки в фонд на лечения больным детям или в сво. Может так дойдет. Да показать по всем каналам в прямом эфире это зрелище. Модное слово рейтинг, зашкалит.
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Taps
1701076381
Уроды-чиновники от футбола вылизали жопу европейским пи.дорасам и теперь наши болваны играют под снегом ... Вернуть весна-осень !
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Iupiters88
1701076534
Губерниев дутый индюк, ему кажется что он важнная персона. Пусть орет на биатлоне.
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Дядя Серёжа
1701076934
Надо было Краснодар объявить чемпионом 2023 и на каникулы до весны и следующего чемпионата весна-осень. Весной Краснодару походу не светит
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Dinamikk
1701088129
Зато матчи за чемпионство, по колено в сугробах в ноябре в начале 2000х это обалденное зрелище. Ну уж нафиг эту весну осень, помним. А летом вообще не бегали, жарко им слишком было. Лишние пару туров в декабре и марте картину не поменяют
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VVM1964
1701091602
Даже не буду напрягаться - скопирую свое высказывание двух дневной давности - "Надо переходить на систему весна-осень" - т. е. вчера-сегодня должны были сыграть 28 тур, а 29 и 30 ( РЕШАЮЩИЕ ) В ДЕКАБРЕ !!! ((( Только дебил не может усвоить, что дело не в "системе", а в КАЛЕНДАРЕ проведения игр и его надо составлять так, что бы заканчивать чемпионат максимум в Октябре !!! Тем более, что игры сборной сейчас НИКОМУ не нужны. Ну и конечно спасут нас только крытые стадионы !.... или резкое изменение климата ))) ПОВТОРЯЮ - ДЕЛО НЕ В СИСТЕМЕ, А В КАЛЕНДАРЕ !!!
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Павелий
1701098373
Я писал много раз и ещё раз повторюсь. Когда переходили на систему осень-весна, то решающий аргумент чиновников был "чтобы играть в плей-офф еврокубков". Но чтобы играть в плей-офф еврокубков, надо постоянно выходить из группы. А у нас это почти никогда не получается. Поэтому вообще нет никакого смысла в переходе. Даёшь весна-осень и побольше матчей летом!!!
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