Губерниев призвал вернуть систему «весна-осень»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о событиях матча «Балтика» – «Спартак» в 16-м туре РПЛ. В начале игры и перед стартом второго тайма продолжение встречи задерживалось, поскольку работники стадиона расчищали заснеженное поле.

«Были ли шансы что-то изменить в ситуации в Калининграде? Конечно, были! Причем много лет назад. Когда в России три месяца лета, мы в футбол не играем. Надо переходить на систему «весна-осень» обратно. Мы не участвуем в чемпионатах мира и Европы. Тем более что сейчас чемпионат мира проходил в декабре, а играем ли мы в футбол в июне? Нет! Когда прекрасная погода, выросла трава. К нам и легионеры-то не ехали, если мы помним, потому что играть здесь в декабре – себе дороже. И когда я говорю о том, что главные матчи играть надо летом, главные матчи не в смысле, когда определяется чемпион, я сейчас хочу читателей, так сказать, немножко направить, а в том смысле, что это самые важные матчи с точки зрения погодных условий. Поэтому надо переходить обратно.

Люди занимались зарабатыванием денег, трансферными окнами, думали о том, как бы заработать побольше, а российский футбол им был по барабану. Когда мы переходили. Поэтому сейчас, мне кажется, самое время переходить обратно. Что касается мяча, то тут непросто вернуться обратно, нужно идти навстречу клубам и купить красные мячи. Потому что это смешно, правда, все эти отговорки. Где-то у нас закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А где-то мы прям такие все заложники регламента. Но я рад за «Спартак», что они выиграли. Потому что вот уже и исчерпана проблема оси Соболев-Абаскаль. Поэтому это очень даже неплохо, что «Спартак» продолжает быть, скажем так, в группе лидеров», – сказал Губерниев.