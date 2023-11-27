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    Губерниев призвал вернуть систему «весна-осень»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о событиях матча «Балтика» – «Спартак» в 16-м туре РПЛ. В начале игры и перед стартом второго тайма продолжение встречи задерживалось, поскольку работники стадиона расчищали заснеженное поле.

    «Были ли шансы что-то изменить в ситуации в Калининграде? Конечно, были! Причем много лет назад. Когда в России три месяца лета, мы в футбол не играем. Надо переходить на систему «весна-осень» обратно. Мы не участвуем в чемпионатах мира и Европы. Тем более что сейчас чемпионат мира проходил в декабре, а играем ли мы в футбол в июне? Нет! Когда прекрасная погода, выросла трава. К нам и легионеры-то не ехали, если мы помним, потому что играть здесь в декабре – себе дороже. И когда я говорю о том, что главные матчи играть надо летом, главные матчи не в смысле, когда определяется чемпион, я сейчас хочу читателей, так сказать, немножко направить, а в том смысле, что это самые важные матчи с точки зрения погодных условий. Поэтому надо переходить обратно.

    Люди занимались зарабатыванием денег, трансферными окнами, думали о том, как бы заработать побольше, а российский футбол им был по барабану. Когда мы переходили. Поэтому сейчас, мне кажется, самое время переходить обратно. Что касается мяча, то тут непросто вернуться обратно, нужно идти навстречу клубам и купить красные мячи. Потому что это смешно, правда, все эти отговорки. Где-то у нас закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А где-то мы прям такие все заложники регламента. Но я рад за «Спартак», что они выиграли. Потому что вот уже и исчерпана проблема оси Соболев-Абаскаль. Поэтому это очень даже неплохо, что «Спартак» продолжает быть, скажем так, в группе лидеров», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» одержал победу со счетом 2:0.
    • Переход на систему «осень-весна» был осуществлен в российском футболе по ходу сезона-2011/2012.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6266

      Дядя Серёжа 50 минут назад

      Надо было Краснодар объявить чемпионом 2023 и на каникулы до весны и следующего чемпионата весна-осень.
      Весной Краснодару походу не светит

      2
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      Рейтинг: +13

      Iupiters88 57 минут назад

      Губерниев дутый индюк, ему кажется что он важнная персона. Пусть орет на биатлоне.

      2
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      Рейтинг: +1753

      Taps 59 минут назад

      Уроды-чиновники от футбола вылизали жопу
      европейским пи.дорасам и теперь наши болваны
      играют под снегом ...
      Вернуть весна-осень !

      2
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      Рейтинг: +4857

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ну и Губерниев может говорить правильные слова. Тут я с ним согласен полностью. Надо собрать чиновников, сторонников играть в декабре и пусть в мороз градусов 20 сыграют. Да и приз, кто выиграет получит получку, кто нет, их получки в фонд на лечения больным детям или в сво. Может так дойдет. Да показать по всем каналам в прямом эфире это зрелище. Модное слово рейтинг, зашкалит.

      1
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      Рейтинг: +3349

      фанат джигурды > шахта Заполярная 41 минуту назад

      А ещё их при полной амуниции в хоккей с мячом заставить летом поиграть.

      1
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      Рейтинг: +4857

      шахта Заполярная > фанат джигурды 13 минут назад

      Ну к стати тоже как вариант.

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      Рейтинг: +516

      the teacher 1 час назад

      Губошлёп прав как никогда, еврокубков нам не видать еще много лет, так нахрена нам играть зимой?

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      Рейтинг: +4857

      шахта Заполярная > the teacher 1 час назад

      Так раньше играли весна -лето и кубки были. На кой хрен все изгадили.

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      Рейтинг: +2700

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну тут Губерниев прав......эти бесконечные паузы на сборную не нужны, начинать чемпионат нужно в апреле, и заканчивать в конце ноября

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