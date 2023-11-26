В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») недоволен поведением российских футболистов.

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю… Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?

Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – сказал Журавлев.