В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

Давай, депутат! Продавай свою дачу на Рублёвке или квартиру в центре Москвы и отправь деньги на нужды СВО. Слабо? Покажи футболистам и своим коллегам как нужно делать!
Но с другой стороны, он прав. Футболисты тоже хороши. Присосались к государственной казне, а в ответ ноль благодарности. Действительно, слишком много государственных денег тратится на их зарплату. Еврокубков нет, международных матчей нет, а меньше зарплата не стала! А сколько миллионов евро государственный Газпром потратил на покупка легионеров в Зенит? Можно урезать половину и отправить эти деньги на СВО. Из футболистов явно беднее никто не станет.
А из нашего Центрального Спортивного Клуба Армии сколько футболистов призвали на СВО? Ни одного, но зато армейский!
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») недоволен поведением российских футболистов.
«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю… Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?
Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – сказал Журавлев.
- СВО продолжается почти 2 года.
- После ее начала Россию отстранили от международного футбола.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.