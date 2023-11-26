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  • В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

26 ноября 2023, 14:13
28

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») недоволен поведением российских футболистов.

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю… Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?

Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – сказал Журавлев.

  • СВО продолжается почти 2 года.
  • После ее начала Россию отстранили от международного футбола.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (28)
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Mirak92
1700999325
А что сами Лицимерные не пойдут?
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700999397
Богатые не идут а идут деревенские. Потому что им не сделали хорошую жизнь. За 30 к работать такое себе, в областях и меньше платят
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Вомбат
1700999581
Хоть один кнопконажиматель из нашего парламента отдал сколько-нибудь заметную часть своей баснословной и совершенно незаслуженной зарплаты на нужды российской армии? Хоть один поехал добровольцем на ту самую военную операцию, за которую они все дружно нажали на кнопку? Что-то не припоминаю. Зато помню, что почти у каждого из них детишки пристроены в недружественных странах, что и позволило господам депутатам избежать конфискации их нехилой зарубежной недвижимости, записанной как раз на детишек. У господина Журавлева вроде бы дочка в Австрии живет и владеет там кое-чем. Или я ошибаюсь?
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Цугундeр
1701000690
Есть! ( Новость дня!! Раздолье для невменоЗного Алёши и невразумительного ника щшчвгавнкерщвигаvvkontakte. Спасибо , бомборезы.) Бред инопланетного депутата превращается в былину. Все мы привыкли к апре ну ле де люжным высказываниям власть ипущих. Но , с.у.ка , Родина есть Родина , как бы она не ошибалась. Только говорят за неё .. Вот эти. Терпим.Ненавидим порой , но терпим. Хороним и терпим. Бл.... Не удержался.Больше не буду. Не хочу.
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alex1951
1701001992
Алеша,Алешенька сынок .....Купи себе венок... Поезжай ка в Украину и возьми его с собой, Там проявишь,как герой.....там умрешь ты смертью храбрых, Наградят тебя звездой,футболисты будут плакать...,,Журавель ,ты ,наш родной.... Будет слава после смерти,помнить будут все тебя ....только помни ,дорогуша,что с футбола - не получишь ни Х.!!!
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m40
1701002891
Депутат лучше бы привел список кто и сколько пожертвовал денег из его коллег на СВО. А государственные деньги в зарплатах футболистов - так принимайте в думе решения, чтобы такого не было, чтобы клубы жили по средствам и футболисты РПЛ не получали зарплаты многократно превышающие среднестатистические по стране.
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Ганнибал Лектор
1701004001
Из футболистов, например, Соломатин ушёл воевать. А вот чем помогли стране такие упыри, как депутат Журавлёв - это вопрос.
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VVM1964
1701004046
Ну тут даже комментировать нет желания ((( - ВЕРХ ЛИЦЕМЕРИЯ !!! ((( НАЧНИТЕ С СЕБЯ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ !!! "Дайте мне набрать роту из детей элиты и *** через день закончится" !!! - очень мудрая мысль !!!
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BRO_football
1701004347
Давай, депутат! Продавай свою дачу на Рублёвке или квартиру в центре Москвы и отправь деньги на нужды СВО. Слабо? Покажи футболистам и своим коллегам как нужно делать! Но с другой стороны, он прав. Футболисты тоже хороши. Присосались к государственной казне, а в ответ ноль благодарности. Действительно, слишком много государственных денег тратится на их зарплату. Еврокубков нет, международных матчей нет, а меньше зарплата не стала! А сколько миллионов евро государственный Газпром потратил на покупка легионеров в Зенит? Можно урезать половину и отправить эти деньги на СВО. Из футболистов явно беднее никто не станет. А из нашего Центрального Спортивного Клуба Армии сколько футболистов призвали на СВО? Ни одного, но зато армейский!
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k611
1701019815
А сами товарищи из гос думы что-то не кинулись записываться добровольцами, а вот принять закон о повышении верхнего предела призыва в вооружённые силы до 30 лет пожалуйста. Сами двуличные, молчали бы лучше.
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