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    • В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

    В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») недоволен поведением российских футболистов.

    «Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю… Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?

    Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – сказал Журавлев.

    • СВО продолжается почти 2 года.
    • После ее начала Россию отстранили от международного футбола.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12690

      BRO_football 1 час назад

      Давай, депутат! Продавай свою дачу на Рублёвке или квартиру в центре Москвы и отправь деньги на нужды СВО. Слабо? Покажи футболистам и своим коллегам как нужно делать!
      Но с другой стороны, он прав. Футболисты тоже хороши. Присосались к государственной казне, а в ответ ноль благодарности. Действительно, слишком много государственных денег тратится на их зарплату. Еврокубков нет, международных матчей нет, а меньше зарплата не стала! А сколько миллионов евро государственный Газпром потратил на покупка легионеров в Зенит? Можно урезать половину и отправить эти деньги на СВО. Из футболистов явно беднее никто не станет.
      А из нашего Центрального Спортивного Клуба Армии сколько футболистов призвали на СВО? Ни одного, но зато армейский!

      4
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      Рейтинг: +36728

      VVM1964 1 час назад

      Ну тут даже комментировать нет желания ((( - ВЕРХ ЛИЦЕМЕРИЯ !!! ((( НАЧНИТЕ С СЕБЯ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
      "Дайте мне набрать роту из детей элиты и *** через день закончится" !!! - очень мудрая мысль !!!

      4
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      Рейтинг: +11891

      alex1951 > VVM1964 39 минут назад

      Классик ,как то ,задался вопросом : А кому ,блин,на Руси жить хорошо?
      До сих пор тишина.....
      Эти госдумовские-жопотерки даже не задумываются о народе.....более того в парламентах европейских стран такого воровства и цинизма не встретить....
      В наших прибалтийских странах можно встретить отдельных скунсов ,но и их доводят до отставки....старая школа ,привычки то остались...

      1
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      Рейтинг: +36728

      VVM1964 > alex1951 34 минуты назад

      Печально даже не это, а то что не вижу дна ... , а "батискаф" всё глубже и глубже (((

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      Рейтинг: +6501

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Из футболистов, например, Соломатин ушёл воевать. А вот чем помогли стране такие упыри, как депутат Журавлёв - это вопрос.

      1
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      Рейтинг: +3154

      m40 1 час назад

      Депутат лучше бы привел список кто и сколько пожертвовал денег из его коллег на СВО. А государственные деньги в зарплатах футболистов - так принимайте в думе решения, чтобы такого не было, чтобы клубы жили по средствам и футболисты РПЛ не получали зарплаты многократно превышающие среднестатистические по стране.

      5
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      Рейтинг: +11891

      alex1951 1 час назад

      Алеша,Алешенька сынок .....Купи себе венок...
      Поезжай ка в Украину и возьми его с собой,
      Там проявишь,как герой.....там умрешь ты смертью храбрых,
      Наградят тебя звездой,футболисты будут плакать...,,Журавель ,ты ,наш родной....
      Будет слава после смерти,помнить будут все тебя ....только помни ,дорогуша,что с футбола - не получишь ни Х.!!!

      3
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      Рейтинг: +569

      Vratarь 1 час назад

      По любому тяжёлому периоду, случаю, моменту такие претензии могут быть предъявлены. И богатые (из любой сферы деятельности) всегда находятся под особым прицелом общества. И жертвуют из их числа не все, наверное, далеко не все. Но так же и верно, что часто они жертвуют втихаря, а политики всё делают на показ. Поэтому и возникают такие моменты, что показушники травят молчаливых по поводу и без повода. Я думаю, этот тот самый случай.

      1
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      Рейтинг: +1092

      Цугундeр 2 часа назад

      Есть! (
      Новость дня!! Раздолье для невменоЗного Алёши и невразумительного ника щшчвгавнкерщвигаvvkontakte. Спасибо , бомборезы.)
      Бред инопланетного депутата превращается в былину. Все мы привыкли к апре ну ле де люжным высказываниям власть ипущих.
      Но , с.у.ка , Родина есть Родина , как бы она не ошибалась. Только говорят за неё .. Вот эти.
      Терпим.Ненавидим порой , но терпим. Хороним и терпим.

      Бл.... Не удержался.Больше не буду. Не хочу.

      9
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      Рейтинг: +13590

      Вомбат 2 часа назад

      Хоть один кнопконажиматель из нашего парламента отдал сколько-нибудь заметную часть своей баснословной и совершенно незаслуженной зарплаты на нужды российской армии? Хоть один поехал добровольцем на ту самую военную операцию, за которую они все дружно нажали на кнопку? Что-то не припоминаю. Зато помню, что почти у каждого из них детишки пристроены в недружественных странах, что и позволило господам депутатам избежать конфискации их нехилой зарубежной недвижимости, записанной как раз на детишек. У господина Журавлева вроде бы дочка в Австрии живет и владеет там кое-чем. Или я ошибаюсь?

      12
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      Рейтинг: +8524

      BarStep > Вомбат 2 часа назад

      По Ильфу с Петровым чтоль?! Типа., сам дурак!? Беспроигрышная позиция (не осуждаю - не имею право, констатирую)

      0
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      Рейтинг: +5588

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Экс-футболист коней и сборной Соломатин воюет под Артёмовском. Ещё кто то то же. А так в основном в СВО достойно воюют болельщики Зенита, ЦСКА, Спартака и всех остальных. Есть даже батальон футбольных фанатов Эспаньола.

      11
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      Рейтинг: +27

      Алексей-Добрынин-vkontakt 2 часа назад

      Богатые не идут а идут деревенские. Потому что им не сделали хорошую жизнь. За 30 к работать такое себе, в областях и меньше платят

      2
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