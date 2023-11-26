Анализ матча «Балтика» – «Спартак» от Бубнова

Бывший спартаковец Александр Бубнов дал оценку матчу 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«При такой погоде мучаются все: игроки, зрители на стадионе, болельщики у экранов. Ничего не видно, всe белое – мяч, форма «Спартака», поле, хотя его приводили в порядок. Ждать качественного футбола в таких условиях нереально. На первый план по такой игре выходят морально-волевые качества, умение бороться. Преимущество получает команда, которая играет в силовой футбол, много прессингует – в конкретном случае условия были более благоприятными для «Балтики».

Надо признать, что калининградская команда старалась использовать обстоятельства. Но «Спартак» оказался готов к этому. Команда Гильермо Абаскаля выдержала давление, да ещe и Александр Максименко выручал. Грубых ошибок в обороне гостям удалось избежать, провели встречу без провалов. В первом тайме удалось реализовать свой момент, Александр Соболев помог забить Даниилу Хлусевичу. Правда, здесь вратарь неудачно сыграл – такие мячи вратари должны отбивать.

Ко второму тайму адаптировались, вообще ничего не дали «Балтике» создать. Сами же пытались действовать в привычном стиле, даже на таком поле комбинационную игру показывать. Но счeт был скользкий почти до самого конца. Когда ещe один момент спартаковцы реализовали – Квинси Промес забил с помощью Соболева – стало всe ясно», – высказался Бубнов.