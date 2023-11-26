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    Анализ матча «Балтика» – «Спартак» от Бубнова

    Бывший спартаковец Александр Бубнов дал оценку матчу 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «При такой погоде мучаются все: игроки, зрители на стадионе, болельщики у экранов. Ничего не видно, всe белое – мяч, форма «Спартака», поле, хотя его приводили в порядок. Ждать качественного футбола в таких условиях нереально. На первый план по такой игре выходят морально-волевые качества, умение бороться. Преимущество получает команда, которая играет в силовой футбол, много прессингует – в конкретном случае условия были более благоприятными для «Балтики».

    Надо признать, что калининградская команда старалась использовать обстоятельства. Но «Спартак» оказался готов к этому. Команда Гильермо Абаскаля выдержала давление, да ещe и Александр Максименко выручал. Грубых ошибок в обороне гостям удалось избежать, провели встречу без провалов. В первом тайме удалось реализовать свой момент, Александр Соболев помог забить Даниилу Хлусевичу. Правда, здесь вратарь неудачно сыграл – такие мячи вратари должны отбивать.

    Ко второму тайму адаптировались, вообще ничего не дали «Балтике» создать. Сами же пытались действовать в привычном стиле, даже на таком поле комбинационную игру показывать. Но счeт был скользкий почти до самого конца. Когда ещe один момент спартаковцы реализовали – Квинси Промес забил с помощью Соболева – стало всe ясно», – высказался Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19211

      DVOK68 2 часа назад

      Ждём Александра на матч ТВ!Без его реприз пресновато...
      А по прошедшей игре прав.

      0
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      Рейтинг: +1469

      Номэд 3 часа назад

      Заметьте, для ман.давошной бом.жарне календарь составлен так, что они играют в тепличных условиях.

      1
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      Рейтинг: +5581

      Ziklop > Номэд 2 часа назад

      дэмоН свино-навозный ты календарь смотри дэбил! дальше одного тура не видишь ? уши мешают или пятачок?

      0
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      Рейтинг: +5525

      neveldomha > Номэд 1 час назад

      А кто мешал хрюлям лукойловским построить крытый стадион?

      0
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      Рейтинг: +5588

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      В этот раз сви ньи не ныли, ведь взяли 3 очка. Даже говорили, что условия были равны для команд. А проиграли бы, вот было бы нытьё вселенского масштаба. Гыгыгы

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