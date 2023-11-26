Тренер Казахстана Адиев получил подарок от федерации за отбор Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев получил подарок от местной федерации футбола. По окончании отбора Евро-2024 россиянину вручили ключи от нового автомобиля бизнес-класса.

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать всe возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», – написал Адиев в социальной сети.

Казахстан напрямую на Евро не вышел.

Команде в марте предстоит сыграть стыковые матчи. 1-й соперник – Греция.

Адиев тренировал в РПЛ «Анжи».

Фото: соцсети Магомеда Адиева

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