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  • Тренер Казахстана Адиев получил подарок от федерации за отбор Евро-2024

Тренер Казахстана Адиев получил подарок от федерации за отбор Евро-2024

26 ноября 2023, 10:13
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев получил подарок от местной федерации футбола. По окончании отбора Евро-2024 россиянину вручили ключи от нового автомобиля бизнес-класса.

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать всe возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», – написал Адиев в социальной сети.

  • Казахстан напрямую на Евро не вышел.
  • Команде в марте предстоит сыграть стыковые матчи. 1-й соперник – Греция.
  • Адиев тренировал в РПЛ «Анжи».

Фото: соцсети Магомеда Адиева

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Адиев Магомед
Комментарии (2)
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Алим Терек
1700987059
Молодец Адиев,топ тренер!
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САДЫЧОК
1700989809
Шанс есть!
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