Черчесов похвалил «Локомотив»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об успехах «Локомотива» в этом сезоне.

Московская команда завершила 1-й круг РПЛ на 3-м месте.

Они набрали 34 очка в 15 турах чемпионата.

Отставание от лидера – 3 балла.

«Пока отмечу то, что у них играет всего два иностранца, остальные россияне. Так ли это принципиально? Главное, что у них получается, команда готова, остальное не так важно.

Есть Михаил Михалыч Галактионов, которого я прекрасно знаю по молодежке, есть, судя по всему, нормальная обстановка внутри, есть хорошие футболисты.

Но мы также неплохо знаем, что такое российский футбол: как только зимняя пауза проходит, игроки остаются те же, но что-то идет не так.

Я хожу, при возможности, на каждую домашнюю игру «Локо», вижу, что у них получается, но нужно понимать, что путь к первому месту длинный», – сказал Черчесов.

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