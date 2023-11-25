РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде

«Спртак» в 16-м туре РПЛ переиграл на выезде «Балтику» со счетом 2:0. По ходу первого тайма встреча приостанавливалась, чтобы расчистить поле от снега. Также для этого было отложено начало второго тайма.

Голы у красно-белых забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

На 83-й минуте Гедеон Гузина забил мяч в ворота «Спартака», но он не был засчитан из-за офсайда.

«Спартак» вышел на четвертое место с 27 очками. «Балтика» идет 14-й. У нее 12 очков.

В первом круге «Спартак» также победил со счетом 2:1.

Красно-белые выиграли второй матч подряд. «Балтика» не побеждает в РПЛ пять игр подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Балтика (Калининград) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хлусевич, 32; 0:2 – Промес, 89.

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