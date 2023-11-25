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  • РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде

РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде

25 ноября 2023, 21:53
64

«Спртак» в 16-м туре РПЛ переиграл на выезде «Балтику» со счетом 2:0. По ходу первого тайма встреча приостанавливалась, чтобы расчистить поле от снега. Также для этого было отложено начало второго тайма.

Голы у красно-белых забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

На 83-й минуте Гедеон Гузина забил мяч в ворота «Спартака», но он не был засчитан из-за офсайда.

«Спартак» вышел на четвертое место с 27 очками. «Балтика» идет 14-й. У нее 12 очков.

В первом круге «Спартак» также победил со счетом 2:1.

Красно-белые выиграли второй матч подряд. «Балтика» не побеждает в РПЛ пять игр подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Балтика (Калининград) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хлусевич, 32; 0:2 – Промес, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Комментарии (64)
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rash1959
1700938623
Очень нужная победа в тяжелейших условиях. Летом загораем, а зимой играем в антифутбол. Спартак, спасибо за победу.
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VVM1964
1700938730
Всех КБ с победой и ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ победой на выезде и с "0" в графе пропущенные !!! Погодные условия не позволяли по достоинству оценить игру, впрочем это и игрой назвать трудно, но было желание и была борьба, еще раз всех с победой !!!
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alefreddy
1700938775
С победой на зимней площадке
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k611
1700938785
Всех болельщиков красно-белых с победой! Не без доли везения, не без ошибок, но главное результат достигнут. Хорошо сыграл Максименко, действительно спас команду. В обороне ошибок хватало.
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NewLife
1700938808
Молодцы ! Трудная победа, важная для поднятия боевого духа команды. Соболев и Макси красавчики.
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oyabun
1700938951
С победой красно-белые! Такая важная и нужная! Нельзя сказать что безоговорочная. Балтика очень хорошо играла и не раз могла забить, где то повезло, где то выручил Максименко, но в футболе "не забиваешь ты, забивают тебе", так что всё логично. А то что игра в таких условиях и с белым мячом - это конечно ужасно. Антифутбол какой то.
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JTherry
1700938979
с трудовой победой на выезде, Спартак..! при сильнейшем снегопаде могли бы и мяч красный в игре использовать... с футболками Спартака многие шутят в блогах, что это была маскировка на снегу...) жизнь налаживается, и Спартак приближается к лидирующей группе, тем более, что кони сегодня слили матч мусорам...)))
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seth343
1700939216
Пойдёт. Мяч плохо видно было. Всех нас с победой.
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zigbert
1700939848
С победой болельщики Спартака! Трудно назвать это футболом но хорошо что проявили характер и бились за победу. Организаторы матча со своей работой не справились.
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ivany4
1700940840
С победой КБ!!! Посмотрел 10 минут и переключился. Нельзя так издеваться над зрителем!!! Оценивать игроков и игру в таких условиях, это насмешка над футболом. Только у нас, имея хорошие поля и погоду на юге, лезут играть на север!))) РФС однако, мозг и развивающая сила нашего футбола!))) Спартачи, спасибо вам за то, что не лезете в разборки с немытыми, на наших ветках. Чем меньше им отвечать, тем ярче виден их "интеллектуальный уровень"!)) Как говорится, каков поп - таков и приход. Теперь понятно ого они хотят переплюнуть.))
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