Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде

    РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде

    «Спртак» в 16-м туре РПЛ переиграл на выезде «Балтику» со счетом 2:0. По ходу первого тайма встреча приостанавливалась, чтобы расчистить поле от снега. Также для этого было отложено начало второго тайма.

    Голы у красно-белых забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

    На 83-й минуте Гедеон Гузина забил мяч в ворота «Спартака», но он не был засчитан из-за офсайда.

    «Спартак» вышел на четвертое место с 27 очками. «Балтика» идет 14-й. У нее 12 очков.

    В первом круге «Спартак» также победил со счетом 2:1.

    Красно-белые выиграли второй матч подряд. «Балтика» не побеждает в РПЛ пять игр подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Балтика (Калининград) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 32; 0:2 – Промес, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Играли в снежки»: Соболев – о матче с «Балтикой»
    Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе
    Абаскаль ответил, что спасало его от холода на матче с «Балтикой»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2023 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии78
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6673

      Питерский князь 1 минуту назад

      Выйграли у Балтики, а нажруться и визжать всю ночь будут и завтра еще продолжат, св.иньи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      shurik45 32 минуты назад

      Мяч и футболисты Спартака слились в одно единое белое пятно на телевизионной картинке , такое себе зрелище конечно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6673

      Питерский князь > shurik45 15 минут назад

      В говно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      С ума секта сошла )) При позорной игре обыграли с натягом балтику с 15 места и рады )) Цирк есть цирк ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3163

      ScarlettOgusania 1 час назад

      с победой, КБ! очень важная победа на выезде, давно ожидаемая и снова в тяжелых условиях, теперь - снегопада...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13574

      Вомбат 1 час назад

      Спартак мог бы спокойно побеждать Балтику, не мучаясь на скользком снегу, если бы РФС вернул систему "весна-осень" и вместо отпуска и предсезонки клубы играли бы летом на 9 туров больше, чем сейчас. Тогда можно было бы избежать заснеженных полей, которые точно так же уравнивают разницу в классе, как воронежские картофельные поля. Напомню, что система "осень-весна" была введена РФС в 2010 году ради еврокубков. Много еврокубков наши клубы выиграли с тех пор?Может быть господин Дюков питает большие надежды выиграть еврокубки за время своего правления?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10481

      САДЫЧОК > Вомбат 1 час назад

      Какая осень весна?
      В марте еще хуже поля, промерзшие за зиму и играть очень сложно и опасно или в июле в +30- это жесть сердечно сосудистая да и вообще весь организм садится! Лучше при минус 5 !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3163

      ScarlettOgusania > САДЫЧОК 1 час назад

      хз, но в марте всё равно в РПЛ много матчей, в том числе и на Кубок, весенняя часть сезона начинается в конце февраля...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13574

      Вомбат > САДЫЧОК 49 минут назад

      С 1934 года (ССССР) до 2010 наши клубы начинали чемпионат в конце марта и играли до середины ноября, в том числе в июле. И никогда ни с кем никакой жести сердечно-сосудистой не случалось. А вы противоречите сами себе, ругая игры в марте, которые при вашей системе неизбежны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12226

      ivany4 1 час назад

      С победой КБ!!!
      Посмотрел 10 минут и переключился. Нельзя так издеваться над зрителем!!! Оценивать игроков и игру в таких условиях, это насмешка над футболом. Только у нас, имея хорошие поля и погоду на юге, лезут играть на север!))) РФС однако, мозг и развивающая сила нашего футбола!)))
      Спартачи, спасибо вам за то, что не лезете в разборки с немытыми, на наших ветках. Чем меньше им отвечать, тем ярче виден их "интеллектуальный уровень"!)) Как говорится, каков поп - таков и приход. Теперь понятно ого они хотят переплюнуть.))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1463

      Номэд > ivany4 1 час назад

      "Интеллект" у вшивых гыгырасов берёт начало от таких, как их медведев. "Культурная" столица...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12226

      ivany4 > Номэд 1 час назад

      Пока что ваш мишка, с корявыми мыслями и ядовитым языком, огребает со всех сторон. А еще претендуют на звание культурного города и интеллектуальных жителей!))) Да вам улицы мести нельзя доверить, не то что рассуждать о футболе!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6673

      Питерский князь > ivany4 11 минут назад

      Зато вам улицы можно доверять чистить. Приездайте к нам и приступайте. Это ваша работа!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6673

      Питерский князь > Номэд 6 минут назад

      Зато у вас интелект Назарова, питарасы.
      :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      Alemann 1 час назад

      Это, конечно, был не футбол, а какое-то порно на снегу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2917

      a_who 1 час назад

      Конюшню потеснили - как приятно !

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5760

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      всех КБ - с победой!параллельно смотрел Аталанта - Наполи...чтоб глаза отдыхали...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2917

      a_who 1 час назад

      С победой друзья !

      7
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+