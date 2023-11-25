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    Винисиус показал подарок от Криштиану Роналду

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал в социальных сетях подарок от форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Бразилец получил от игрока саудовской команды футболку сборной Португалии, в которой он играл в матче квалификации Евро-2024 против Лихтенштейна 16 ноября. Роналду оставил на элементе экипировки пожелание и сделал подпись.

    • В матче с Лихтенштейном Роналду забил гол и помог своей команде одержать победу 2:0.
    • Португалец в прошлом играл в «Реале», но покинул мадридский клуб до прихода туда Винисиуса.

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    Источник: Страница Винисиуса Жуниора в соцсети X

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