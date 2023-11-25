Дасаев оценил зарплаты игроков РПЛ

Бывшего вратаря сборной СССР Рината Дасаева спросили про современные зарплаты в РПЛ.
«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение и голова на плечах, все тогда сами решали.
Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», – сказал Дасаев.
- Больше всего матчей в карьере голкипер провел за «Спартак» (1978-1988 годы).
- Затем Дасаев перешел в «Севилью», где и закончил карьеру.
- Игрок дважды брал со «Спартаком» чемпионат СССР.
Источник: «РБ Спорт»