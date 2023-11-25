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    Дасаев оценил зарплаты игроков РПЛ

    Бывшего вратаря сборной СССР Рината Дасаева спросили про современные зарплаты в РПЛ.

    «Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение и голова на плечах, все тогда сами решали.

    Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», – сказал Дасаев.

    • Больше всего матчей в карьере голкипер провел за «Спартак» (1978-1988 годы).
    • Затем Дасаев перешел в «Севилью», где и закончил карьеру.
    • Игрок дважды брал со «Спартаком» чемпионат СССР.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      bomilazdeshnii 54 минуты назад

      При теперешней организации РПЛ Дасаев никогда бы не попал в Спартак.

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