Григорян посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Эта фигура может стать для клуба судьбоносной»

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян поделился мнением, кто должен возглавить «Спартак».

«По нынешним реалиям фигура Валерия Карпина может стать для «Спартака» судьбоносной. Просто судьбоносной. Он может стать тренером, с которым «Спартак» станет «Спартаком».

Во-первых, в Карпине жив и здоров спартаковский ген. Во-вторых, работая с «Ростовом», он доказал свой тренерский уровень. Карпин даст «Спартаку» то, что ему нужно.

Карпин – идеальная модель для «Спартака», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

Карпин в «Ростове» с 2017 года.

Тренер работал со «Спартаком» в 2009-2014 годах.

При Карпине «Спартак» брал бронзу РПЛ, выходил в 1/4 финала Лиги Европы.

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