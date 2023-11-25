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    • Григорян посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Эта фигура может стать для клуба судьбоносной»

    Григорян посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Эта фигура может стать для клуба судьбоносной»

    Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян поделился мнением, кто должен возглавить «Спартак».

    «По нынешним реалиям фигура Валерия Карпина может стать для «Спартака» судьбоносной. Просто судьбоносной. Он может стать тренером, с которым «Спартак» станет «Спартаком».

    Во-первых, в Карпине жив и здоров спартаковский ген. Во-вторых, работая с «Ростовом», он доказал свой тренерский уровень. Карпин даст «Спартаку» то, что ему нужно.

    Карпин – идеальная модель для «Спартака», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года.
    • Тренер работал со «Спартаком» в 2009-2014 годах.
    • При Карпине «Спартак» брал бронзу РПЛ, выходил в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2023 20:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1721

      SLADE2019 6 часов назад

      Григорян повторяется. А это скучно. Чего-чего, но не скукоты от него все ждут.

      0
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      Рейтинг: +17571

      Алексей З 8 часов назад

      Интересно , а что выдающегося показал Карпин в Ростове и сборной ?

      0
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 8 часов назад

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      Рейтинг: +6676

      Питерский князь 17 часов назад

      Дайте Абаскалю, еще пару сезонов.
      Он должен вывести срамтак в пердив!

      0
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      Рейтинг: +1431

      Krics 17 часов назад

      Одну и туже статью пятый раз публикует бомбер,в течение двух месяцев,ихмо.

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      Рейтинг: +3183

      ScarlettOgusania 17 часов назад

      у Григоряна два "благодарных" слушателя - Журавель из срач-тв и Борзыкин, остальные над ним ржут, вспоминая какого петуха ему кинули на стадионе)

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      Рейтинг: +3746

      alefreddy 19 часов назад

      пиар и реклама двигатель торговли

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      Рейтинг: +6790

      rash1959 19 часов назад

      А я посоветую григоряну найти нового психолога.

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      Рейтинг: +3030

      Suvorov71 20 часов назад

      На закончить футбол и уйти на каникулы, а уж потом решать, что и как, сказать не делать, не спешите, сейчас делать выводы, вы видите как приходится играть команде, в бассейне а сегодня вообще не понятно где, а враги только рады, ну врагов вы чувствуете по запаху

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      Рейтинг: +6807

      fakeid > Suvorov71 20 часов назад

      твою тульскую вонь здесь уже все почувствовали. гы-гы!

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      Рейтинг: +7561

      sochi-2013 20 часов назад

      У человека ни стыда, ни совести. Обделался где только можно. На его месте в магазин было бы стыдно ходить, вдруг кто узнает (0,001% из100),а этот советы дает!

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