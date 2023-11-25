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  • Григорян посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Эта фигура может стать для клуба судьбоносной»

Григорян посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Эта фигура может стать для клуба судьбоносной»

25 ноября 2023, 20:10
10

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян поделился мнением, кто должен возглавить «Спартак».

«По нынешним реалиям фигура Валерия Карпина может стать для «Спартака» судьбоносной. Просто судьбоносной. Он может стать тренером, с которым «Спартак» станет «Спартаком».

Во-первых, в Карпине жив и здоров спартаковский ген. Во-вторых, работая с «Ростовом», он доказал свой тренерский уровень. Карпин даст «Спартаку» то, что ему нужно.

Карпин – идеальная модель для «Спартака», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

  • Карпин в «Ростове» с 2017 года.
  • Тренер работал со «Спартаком» в 2009-2014 годах.
  • При Карпине «Спартак» брал бронзу РПЛ, выходил в 1/4 финала Лиги Европы.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр
Комментарии (10)
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Опорник1984
1700933031
Может быть .
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momwig_
1700933626
Сам подумывал об этом, но... Если так говорит Григорян, то - ни в коем случае. Боже упаси! Только не Валера. Всё, забыли.
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sochi-2013
1700933782
У человека ни стыда, ни совести. Обделался где только можно. На его месте в магазин было бы стыдно ходить, вдруг кто узнает (0,001% из100),а этот советы дает!
Ответить
rash1959
1700938930
А я посоветую григоряну найти нового психолога.
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alefreddy
1700939222
пиар и реклама двигатель торговли
Ответить
ScarlettOgusania
1700944232
у Григоряна два "благодарных" слушателя - Журавель из срач-тв и Борзыкин, остальные над ним ржут, вспоминая какого петуха ему кинули на стадионе)
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Krics
1700946621
Одну и туже статью пятый раз публикует бомбер,в течение двух месяцев,ихмо.
Ответить
dxhrvxcv@mail.ru
1700976445
*** -Стопроцентные ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол Австралия 09:00 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед Первый Тайм Аделаида Юнайтед Забьет Да Кфф 1,90 ***
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SLADE2019
1700985091
Григорян повторяется. А это скучно. Чего-чего, но не скукоты от него все ждут.
Ответить
СпартакВВ
1701087271
Я бы советовал тебе не советовать!
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