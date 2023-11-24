Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» и «Бавария», 12-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2023, в 22:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Кельн»: Швабе, Хюбертс, Килиан, Карстенсен, Шабо, Мартел, Любичич, Кайнц, Тильман, Майна, Зельке.
Главный тренер: Штеффен Баумгарт
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Лаймер, Мазрауи, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кельн» – «Бавария»
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс