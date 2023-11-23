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    • Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников

    Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников

    Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал результаты всемирного исследования, в котором клубы оценивались согласно предоставлению своим воспитанникам игровых минут в процентном соотношении.

    Лучший показатель среди российских клубов – у «Локомотива» (42,2%). Если рассматривать лишь РПЛ, то вслед за «Локомотивом» идут «Динамо» (38,3%), «Краснодар» (33,8%), ЦСКА (28%), «Спартак» (23,3%), «Ростов» (15,4%), «Зенит» (11,7%). Остальные команды набрали не более 5,6%.

    Лидером рейтинга в мире стало киевское «Динамо» (82,9%). Следом расположились «Минск» (71,5%) и «Атлетик» (68,9%).

    • В исследовании рассматривались клубы из 60 ведущих лиг мира.
    • Клубы ранжировались в зависимости от процента минут, сыгранных доморощенными футболистами в национальных лигах в текущем сезоне.

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    Источник: Официальный сайт CIES Football Observatory

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