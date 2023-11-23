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    • В «Фенербахче» прокомментировали информацию о переходе Кахведжи в ЦСКА

    В «Фенербахче» прокомментировали информацию о переходе Кахведжи в ЦСКА

    Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки ответил на вопрос на наличие запроса от ЦСКА по трансферу 28-летнего вингера Ирфана Кахведжи.

    «Нам не поступало никакого запроса от ЦСКА по игроку. Возможен ли трансфер? Пока не будет конкретного предложения, мы не сможем оценить», – сказал Баки.

    • По данным турецких СМИ, армейцы могут заплатить за полузащитника 10 миллионов евро.
    • В сезоне-2023/24 Кахведжи провел 21 матч за «Фенербахче», забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3830

      FRZZ 32 минуты назад

      Ирфан Кахведжи довольно качественный футболист, если подпишут, то будет хорошим усилением для ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +4079

      acor94 1 час назад

      За десятку Сутормина забирайте))) ерохин в подарок.

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      Рейтинг: +2944

      Suvorov71 > acor94 22 секунды назад

      Да не, в помойке они смотрятся

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      Рейтинг: +25350

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ЦСКА снова хотят обтурить. )

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