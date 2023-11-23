В «Фенербахче» прокомментировали информацию о переходе Кахведжи в ЦСКА

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки ответил на вопрос на наличие запроса от ЦСКА по трансферу 28-летнего вингера Ирфана Кахведжи.
«Нам не поступало никакого запроса от ЦСКА по игроку. Возможен ли трансфер? Пока не будет конкретного предложения, мы не сможем оценить», – сказал Баки.
- По данным турецких СМИ, армейцы могут заплатить за полузащитника 10 миллионов евро.
- В сезоне-2023/24 Кахведжи провел 21 матч за «Фенербахче», забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Источник: Sport24