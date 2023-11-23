Джигурда оценил перспективы Дзюбы в шоу-бизнесе: «Он не хуже Губерниева»

Известный актер и режиссер Никита Джигурда поделился мнением о перспективах в шоу-бизнесе нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, актером, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» – сказал Джигурда.