Джигурда оценил перспективы Дзюбы в шоу-бизнесе: «Он не хуже Губерниева»

Известный актер и режиссер Никита Джигурда поделился мнением о перспективах в шоу-бизнесе нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, актером, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» – сказал Джигурда.
- В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Вместе с тренером Леонидом Слуцким Дзюба ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».
Источник: Sport24