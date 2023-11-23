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    • Джигурда оценил перспективы Дзюбы в шоу-бизнесе: «Он не хуже Губерниева»

    Джигурда оценил перспективы Дзюбы в шоу-бизнесе: «Он не хуже Губерниева»

    Известный актер и режиссер Никита Джигурда поделился мнением о перспективах в шоу-бизнесе нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, актером, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» – сказал Джигурда.

    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
    • Вместе с тренером Леонидом Слуцким Дзюба ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1061

      The only one 2 часа назад

      Три сапога- пара:Джигурда, Губерниев, Дзюба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      serppion 2 часа назад

      Губерниев - дно. И нахваливать его может только полное днище.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      Скай 2 часа назад

      знамо дело, вон какие видосы Артемон снимает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      sochi-2013 3 часа назад

      Сомнительный комплимент.

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      Рейтинг: +1969

      GermanVo 3 часа назад

      Фрик сравнивающий фрика с другим фриком.

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