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В Аргентине ограбили магазин, связанный с семьей Месси

23 ноября 2023, 07:58
3

В среду утром в центре Росарио неизвестные завладели выручкой супермаркета, принадлежащего семье Антонеллы Рокуццо, – жены Лионеля Месси.

Злоумышленники ограбили автомобиль Chevrolet Onix, в котором перевозились деньги – 8 миллионов песо (почти 21 тысяча евро) в двух сумках.

В машине находились двоюродная сестра Антонеллы и еще два сотрудника супермаркета. Два преступника разбили окно, забрали выручку и, убегая, выстрелили.

Двум пассажирам Chevrolet потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ушибами и шоковым состоянием.

  • Этот же магазин уже атаковали в марте 2023 года.
  • Тогда его обстреляли и на дверной ручке оставили листок с угрозами в адрес Месси.

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?

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Источник: Infobae
США. МЛС Аргентина Аргентина Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (3)
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paracetamol
1700722073
Щас серебряные на баксы перейдут, будет еще интереснее! Кстати, куда девалось серебро?
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russkiisergei
1700724480
гному ответочка за то, что за шею хватает. скоро и в него стрелять начнут
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Октавиус
1700724877
Так бывает, когда грабишь Холанда, Левандовски, ван Дейка, Снейдера
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