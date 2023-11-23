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    В Аргентине ограбили магазин, связанный с семьей Месси

    В среду утром в центре Росарио неизвестные завладели выручкой супермаркета, принадлежащего семье Антонеллы Рокуццо, – жены Лионеля Месси.

    Злоумышленники ограбили автомобиль Chevrolet Onix, в котором перевозились деньги – 8 миллионов песо (почти 21 тысяча евро) в двух сумках.

    В машине находились двоюродная сестра Антонеллы и еще два сотрудника супермаркета. Два преступника разбили окно, забрали выручку и, убегая, выстрелили.

    Двум пассажирам Chevrolet потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ушибами и шоковым состоянием.

    • Этот же магазин уже атаковали в марте 2023 года.
    • Тогда его обстреляли и на дверной ручке оставили листок с угрозами в адрес Месси.

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    Источник: Infobae

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19599

      paracetamol 1 минуту назад

      Щас серебряные на баксы перейдут, будет еще интереснее! Кстати, куда девалось серебро?

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