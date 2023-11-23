В Аргентине ограбили магазин, связанный с семьей Месси

В среду утром в центре Росарио неизвестные завладели выручкой супермаркета, принадлежащего семье Антонеллы Рокуццо, – жены Лионеля Месси.

Злоумышленники ограбили автомобиль Chevrolet Onix, в котором перевозились деньги – 8 миллионов песо (почти 21 тысяча евро) в двух сумках.

В машине находились двоюродная сестра Антонеллы и еще два сотрудника супермаркета. Два преступника разбили окно, забрали выручку и, убегая, выстрелили.

Двум пассажирам Chevrolet потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ушибами и шоковым состоянием.

Этот же магазин уже атаковали в марте 2023 года.

Тогда его обстреляли и на дверной ручке оставили листок с угрозами в адрес Месси.

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?